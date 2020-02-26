1

Вибийте яйця в глибоку миску, додайте до них сіль та цукор – перемішайте. Влийте до яєчної суміші тепле молоко та злегка збийте вінчиком до однорідності.

2

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок, та невеликими частинами додавайте в тісто. Розмішуйте тісто для млинців, поки воно не стане однорідним. Консистенція тіста повинна нагадувати рідку сметану.

3

Додайте в тісто олії та погашену оцтом соду, ще раз ретельно перемішайте. Дайте тісто настоятись 10-15 хвилин та переходьте до смаження млинців.

4

Розігрійте сковорідку, на маленькому вогні смажте млинці по 1-1,5 хвилини з обох сторін до готовності.

5

Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте кубиком. Підсмажте цибулю на олії до золотистої скоринки додайте квашену капусту. Поперчіть начинку, влийте 200 мл води та тушкуйте капусту одну годину.

6

Викладіть начинку в центр млинця, зберіть краї та закріпіть зубочистками або зеленою цибулькою. Смачного!