Натуральний зефір – рецепт Лізи Глінської – домашній зефір

Натуральний рецепт зефіру від Лізи Глінської
10 год
6 порцій
326 ккал
Забудьте про магазинний зефір та приготуйте цей неймовірно ніжний та натуральний смаколик дома. А допоможе вам у цьому талановита Ліза Глінська та її рецепт корисного зефіру з яблучного пюре.
Інгредієнти
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Яблучне пюре
200 г
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Яєчний білок
30 г
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Агар-агар
6 г
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Вода
100 мл
-
Цукор
400 г
-
Стручок ванілі
1 шт.
Рецепт приготування
1
Розрізаємо яблука на дві половини, видаляємо серединки з насінням. Викладіть яблука на пергамент для випікання розрізом донизу та запечіть при температурі 170 градусів 25-30 хвилин.
2
Запечені яблука разом із шкіркою перебийте блендером в пюре та пропустіть через сито.
3
В невеличку каструлю наливаємо воду, цукор та агар-агар. Варимо до температури 110 градусів. Контролювати температуру вам допоможе кулінарний термометр.
4
Збиваємо яблучне пюре міксером або кухонним комбайном з насадкою вінчик. Пюре повинно трішки збільшитись в об’ємі і посвітліти. Поступово додаємо яєчний білок та продовжуємо збивати пюре ще 5 хвилин.
5
В збиту яблучну масу поступово додаємо гарячий сироп та продовжуємо збивати пюре. По мірі остигання маса буде ставати щільнішою.
6
Берем будь-яку фігурну насадку та в кондитерський мішок відсажуємо зефір. Найкраще для зефіру використовувати насадку "Закрита зірка". Відсажувати зефір потрібно коли маса ще тепла, але вже щільна, оскільки агар-агар застигає вже при температурі 40 градусів. Залиште зефір підсохнути на ніч.
7
Зранку присипте зефір цукровою пудрою та зберіть половинки в одне ціле. Смачного!
Поради щодо приготування
Сила гелю агар-агару має бути 1000-1200. Якщо агар-агар слабший, ваші зефірки не застигнуть.
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