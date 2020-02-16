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Натуральний рецепт зефіру від Лізи Глінської

10 год

6 порцій

326 ккал

Натуральний зефір – рецепт Лізи Глінської – домашній зефір

Забудьте про магазинний зефір та приготуйте цей неймовірно ніжний та натуральний смаколик дома. А допоможе вам у цьому талановита Ліза Глінська та її рецепт корисного зефіру з яблучного пюре.

Інгредієнти

для натурального зефіру
для сиропу

Рецепт приготування

1

Розрізаємо яблука на дві половини, видаляємо серединки з насінням. Викладіть яблука на пергамент для випікання розрізом донизу та запечіть при температурі 170 градусів 25-30 хвилин.

2

Запечені яблука разом із шкіркою перебийте блендером в пюре та пропустіть через сито.

3

В невеличку каструлю наливаємо воду, цукор та агар-агар. Варимо до температури 110 градусів. Контролювати температуру вам допоможе кулінарний термометр.

4

Збиваємо яблучне пюре міксером або кухонним комбайном з насадкою вінчик. Пюре повинно трішки збільшитись в об’ємі і посвітліти. Поступово додаємо яєчний білок та продовжуємо збивати пюре ще 5 хвилин.

5

В збиту яблучну масу поступово додаємо гарячий сироп та продовжуємо збивати пюре. По мірі остигання маса буде ставати щільнішою.

6

Берем будь-яку фігурну насадку та в кондитерський мішок відсажуємо зефір. Найкраще для зефіру використовувати насадку "Закрита зірка". Відсажувати зефір потрібно коли маса ще тепла, але вже щільна, оскільки агар-агар застигає вже при температурі 40 градусів. Залиште зефір підсохнути на ніч.

7

Зранку присипте зефір цукровою пудрою та зберіть половинки в одне ціле. Смачного!

 

Поради щодо приготування

Сила гелю агар-агару має бути 1000-1200. Якщо агар-агар слабший, ваші зефірки не застигнуть.

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