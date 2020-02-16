Натуральний зефір – рецепт Лізи Глінської – домашній зефір

1

Розрізаємо яблука на дві половини, видаляємо серединки з насінням. Викладіть яблука на пергамент для випікання розрізом донизу та запечіть при температурі 170 градусів 25-30 хвилин.

2

Запечені яблука разом із шкіркою перебийте блендером в пюре та пропустіть через сито.

3

В невеличку каструлю наливаємо воду, цукор та агар-агар. Варимо до температури 110 градусів. Контролювати температуру вам допоможе кулінарний термометр.

4

Збиваємо яблучне пюре міксером або кухонним комбайном з насадкою вінчик. Пюре повинно трішки збільшитись в об’ємі і посвітліти. Поступово додаємо яєчний білок та продовжуємо збивати пюре ще 5 хвилин.

5

В збиту яблучну масу поступово додаємо гарячий сироп та продовжуємо збивати пюре. По мірі остигання маса буде ставати щільнішою.

6

Берем будь-яку фігурну насадку та в кондитерський мішок відсажуємо зефір. Найкраще для зефіру використовувати насадку "Закрита зірка". Відсажувати зефір потрібно коли маса ще тепла, але вже щільна, оскільки агар-агар застигає вже при температурі 40 градусів. Залиште зефір підсохнути на ніч.

7

Зранку присипте зефір цукровою пудрою та зберіть половинки в одне ціле. Смачного!