24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Авторські рецепти Ліза Глінська Рецепт домашнього смородинового зефіру від Лізи Глінської

Рецепт домашнього смородинового зефіру від Лізи Глінської

1 год 25 хв

4 порції

145 ккал

0 / 5
Зефір з смородини – рецепт Лізи Глинської – відео, фото

Як приготувати домашній зефір зі смородини/Смачно24

Не має нічого смачнішого, ніж домашній зефір, приготований власноруч. Талановита Єлизавета Глінська поділилася своїм власним рецептом смородинового зефіру, який ви з легкістю зможете приготувати вдома. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Рецепт смородинового зефіру від Єлизавети Глінської з відео:

 

Інгредієнти

для зефіру

  • Агар-агар

    10 г

  • Вода

    60 мл

  • Цукор

    150 г

  • Цукор для смородини

    200 г

  • Смородинове пюре

    100 г

  • Яблука

    350 г

  • Яблучне пюре

    130 г

  • Яєчний білок

    30 г

Рецепт приготування

1

зефір від ГлінськоїДля приготування яблучного пюре помийте та почистьте яблука від шкірки, видаліть насіння. Очищені яблука поріжте невеликими шматочками та запечіть в мікрохвильовці. Охолодіть яблука та подрібніть ручним блендером до однорідної маси. Готове яблучне пюре перетріть через дрібне сито в окрему миску, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в холодильнику на цілу ніч.

2

Яблучне пюре змішуємо з цукром та ретельно збиваємо масу міксером – фруктова маса повинна посвітліти. Додайте до яблучної маси білок та продовжуйте збивати насадкою “Вінчик” на маленькій швидкості, щоб не зіпсувати структуру маси.

3

зефір домашній рецептВ окремій каструлі змішуємо пюре смородини, воду, агар-агар і цукор. Ретельно перемішайте всі інгредієнти вінчиком до однорідної маси. Поставте каструлю зі смородиною на середній вогонь та доводимо до температури 104 градуси постійно помішуючи сироп.

4

рецпт зефіру покроковоТоненькою цівкою вливаємо сироп зі смородини в яблучну масу. Важливо, щоб в процесі додавання смородинового сиропу, яблучна маса продовжувала збиватись міксером або у кухонному комбайні.

5

зефір рецепт глінськаМасу для приготування зефіру потрібно збивати доки вона не збільшиться в об'ємі та її температура впаде до 40 градусів (буде ледве тепла). Фруктова основа для зефіру повинна добре тримати форму та бути достатньо щільною по структурі.

6

рецепт зефіру від ГлінськоїПерекладіть зефірну масу в кондитерський мішок та за допомогою насадки “Закрита зірка” відсадіть зефір на пергамент для випікання. Сформований зефір залишіть загуснути 6-8 годин при кімнатній температурі.

7

рецепт зефіру вдомаСкладіть половинки зефіру та посипте цукровою пудрою з усіх сторін. Смачного!

Поради щодо приготування

Сила агар-агару повинна складати 1200 г/см².

Ліза Глінська Десерти без випікання Авторські рецепти Десерти

Схожі рецепти

Класичні сирники: покроковий десерт Як зробити смачні сирники за класичним рецептом самостійно

1 год

3 порції

Сирники
Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Млинці
Дієтичні сирники: покроковий рецепт Як приготувати смачні, але дієтичні сирники: готуємо разом

40 хв

3 порції

Сирники
Солоні сирники з картоплею: покроковий рецепт Незвичний та цікавий рецепт солоних сирників для всієї родини

40 хв

3 порції

Сирники

Новини кулінарії

Ресторатор Дмитро Борисов не закриватиме заклади через коронавірус
Шеф-кухарі
Пісні страви з рису: домашні рецепти
Цікаві підбірки
Пісні бутерброди: швидкі рецепти
Цікаві підбірки
Для чого замочують крупи, бобові та горіхи
Цікаві підбірки
Рецепти корисних перекусів на роботу
Цікаві підбірки
Недороге меню на 8 березня: рецепти
Цікаві підбірки

Останні рецепти

Спагеті карбонара: рецепт від Євгена Клопотенко Домашній рецепт спагеті карбонара від Євгена Клопотенка

20 хв

4 порції

Італійська
Пісний квасолевий суп: легкий рецепт Простий рецепт пісного супу з покроковою інструкцією

1 год 40 хв

4 порції

Українська
Як приготувати класичний омлет вдома: рецепт Домашній класичний рецепт без молока з покроковою інструкцією приготування

15 хв

1 порція

Французька