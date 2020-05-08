Окрошка з морепродуктами – покроковий рецепт приготування

Як приготувати окрошку з морепродуктами вдома/Смачно24

Хто сказав, що окрошка проста страва, та їй ніколи не посісти почесне місце у меню вишуканого ресторану?! Смачно 24 підготував для вас рецепт окрошки з морепродуктами, а за допомогою кулінарного сифона ви самостійно зміните структуру традиційного холодного супу. Гайда готувати разом зі Смачно 24!