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Смачно 24 Кухні світу Середземноморська кухня Вишуканий рецепт окрошки з морепродуктами

Вишуканий рецепт окрошки з морепродуктами

1 год 5 хв

1 порція

98 ккал

0 / 5
Окрошка з морепродуктами – покроковий рецепт приготування

Як приготувати окрошку з морепродуктами вдома/Смачно24

Хто сказав, що окрошка проста страва, та їй ніколи не посісти почесне місце у меню вишуканого ресторану?! Смачно 24 підготував для вас рецепт окрошки з морепродуктами, а за допомогою кулінарного сифона ви самостійно зміните структуру традиційного холодного супу. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Зелене масло

    5 мл

  • Копчена тріска

    15 г

  • Креветки

    20 г

  • Молоко

    75 мл

  • Морський гребінець

    1 шт.

  • Огірок

    30 г

  • Редиска

    10 г

  • Вершки 20%

    75 мл

  • Стебло селери

    15 г

  • Кріп (зелень)

    для декору

  • Оцет

    10 мл

Рецепт приготування

1

Стебло селери наріжте шматочками та замаринуйте в оцті на 15 хвилин.

2

Огірки наріжте соломкою, а редиску та морський гребінець  – тоненькими кільцями. Почистіть та відваріть креветки до готовності.

3

По центру тарілки викладіть морський гребінець, філе тріски і креветки. Задекоруйте маринованою селерою, гілочками кропу та додайте кілька крапель зеленого масла.

4

Молоко і вершки змішайте, перелийте в кулінарний сифон, збийте та вилийте на тарілку. Смачного!

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