Окрошка з морепродуктами – покроковий рецепт приготування

Вишуканий рецепт окрошки з морепродуктами
1 год 5 хв
1 порція
98 ккал
Як приготувати окрошку з морепродуктами вдома/Смачно24
Хто сказав, що окрошка проста страва, та їй ніколи не посісти почесне місце у меню вишуканого ресторану?! Смачно 24 підготував для вас рецепт окрошки з морепродуктами, а за допомогою кулінарного сифона ви самостійно зміните структуру традиційного холодного супу. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Зелене масло
5 мл
-
Копчена тріска
15 г
-
Креветки
20 г
-
Молоко
75 мл
-
Морський гребінець
1 шт.
-
Огірок
30 г
-
Редиска
10 г
-
Вершки 20%
75 мл
-
Стебло селери
15 г
-
Кріп (зелень)
для декору
-
Оцет
10 мл
Рецепт приготування
1
Стебло селери наріжте шматочками та замаринуйте в оцті на 15 хвилин.
2
Огірки наріжте соломкою, а редиску та морський гребінець – тоненькими кільцями. Почистіть та відваріть креветки до готовності.
3
По центру тарілки викладіть морський гребінець, філе тріски і креветки. Задекоруйте маринованою селерою, гілочками кропу та додайте кілька крапель зеленого масла.
4
Молоко і вершки змішайте, перелийте в кулінарний сифон, збийте та вилийте на тарілку. Смачного!
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