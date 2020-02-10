Як приготувати смачні оладки на кефірі: рецепт
25 хв
2 порції
195 ккал
Домашні оладки на кефірі/Смачно24
Ситний та смачний сніданок вам гарантований, який ви приготуєте оладки. Ця страва надзвичайно легка та швидка у приготуванні. Оладки чудово смакують зі сметаною, варенням або ягідним джемом. Приготуйте оладки на кефірі за рецептом Смачно 24.
Рецепт приготування
1
Помийте яйце, вибийте його в глибоку посудину та трохи збийте вінчиком. Додайте до яйця рідкий кефір та соду. Ретельно вимішайте суміш вінчиком до однорідності.
2
Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок, змішайте його з цукром та сіллю. Невеликими порціями додавайте борошно до рідкої маси з яєць і кефіру. Не забувайте помішувати тісто на оладки, щоб не було грудочок. За густотою тісто на оладки повинне нагадувати густу сметану.
3
Розігрійте сковорідку, змастіть її олією та смажте оладки з обох сторін до золотистої скоринки. До оладок можна додати яблука, родзинки або ваніль. Найкраще смакують оладки зі сметаною або варенням. Смачного!
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