Оладки з бананом від Лізи Глінської: рецепт без глютену
15 хв
2 порції
250 ккал
Готуємо оладки з бананом від Лізи Глінської/Смачно24
Швидкий рецепт сніданку від Єлизавети Глінської – оладки з бананом і малиною, без лактози та глютену. На приготування оладок вам знадобиться тільки 15 хвилин, а смак цієї страви ви пам’ятатимете впродовж цілого дня. За бажанням, ви можете замінити малину на будь-який інший фрукт чи ягоду.
Інгредієнти
-
Банан
2 шт.
-
Ваніль
за смаком
-
Малина
100 г
-
Мелена кориця
за смаком
-
Розпушувач
6 г
-
Рисове борошно
100 г
-
Цукор
40 г
-
Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Розімніть банан виделкою, додайте до нього цукор та яйця – все ретельно збийте блендером до однорідної маси.
2
Рисове борошно просійте через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте рисове борошно з розпушувачем, трішки перемішайте ложкою. Невеликими частинами всипайте борошно з розпушувачем до бананової маси та продовжуйте збивати до однорідності.
3
Додайте малину, або будь-який інші фрукти чи ягоди, ретельно вимішайте тісто на оладки. За смаком всипте кориці та ванілі.Ще раз перемішайте.
4
Розігрійте сковорідку (для оладок краще обрати сковорідку з антипригарним покриттям) та смажте оладки з обох сторін до золотистої скоринки. Смачного!
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