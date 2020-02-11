1

Розімніть банан виделкою, додайте до нього цукор та яйця – все ретельно збийте блендером до однорідної маси.

2

Рисове борошно просійте через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте рисове борошно з розпушувачем, трішки перемішайте ложкою. Невеликими частинами всипайте борошно з розпушувачем до бананової маси та продовжуйте збивати до однорідності.

3

Додайте малину, або будь-який інші фрукти чи ягоди, ретельно вимішайте тісто на оладки. За смаком всипте кориці та ванілі.Ще раз перемішайте.

4

Розігрійте сковорідку (для оладок краще обрати сковорідку з антипригарним покриттям) та смажте оладки з обох сторін до золотистої скоринки. Смачного!