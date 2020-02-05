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Смачно 24 Десерти Оладки Овочеві оладки Оладки з кабачків із зеленню смаком з дитинства: рецепт

Оладки з кабачків із зеленню смаком з дитинства: рецепт

35 хв

4 порції

60 ккал

Оладки з кабачків із зеленню/Смачно24

Рецепт домашніх оладок з кабачків із додаванням кропу від Смачно 24 стане для вашої родини найулюбленішим! Ми вам обіцяємо, всі будуть взахваті від цієї страви. Кабачкові оладки швидкі у приготуванні, а якщо ви слідкуєте за своєю фігурою та не вживаєте смажену їжу – ви завжди можете запекти їх у духовці.

Соусом для оладок може бути проста сметана з додаванням часнику та паприки, ніжний соус Бешамель або грецький йогурт. Викладіть оладки на порційні тарілки, додайте ложку соусу та задекоруйте мікрогріном. Така презентація простої домашньої страви вмить перетвориться на ресторанну.

Інгредієнти

для страви

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте кабачки водою, зніміть з них шкірку та видаліть насіння. М’якоть з кабачка натріть на грубій терці в окрему глибоку тарілку.

2

Помийте зелену цибульку та свіжий кріп, дрібно насічіть ножем та додайте до кабачків. Ретельно все перемішайте руками.

3

До кабачків і зелені вибийте куряче яйце, вичавіть очищений зубчик часнику та ще раз ретельно перемішайте. Додайте до овочевої маси спецій.

4

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Висипте борошно до овочевої маси, знову перемішайте тісто для оладок до однорідної маси. Вимішуйте ретельно, щоб борошно не залишилось сухим в тісті.

5

Розігрійте сковорідку на середньому вогні та влийте олії. Смажте кабачкові оладки на гарячій олії по кілька хвилин з кожного боку. Смачного!

Овочеві оладки Оладки Десерти

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