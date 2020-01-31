1

В невелику каструлю налийте води, посоліть та відваріть до готовності куряче філе. Охолодіть філе та наріжте кубиками. Висипте куряче філе в глибоку миску.

2

Відкрийте банку з горошком, зцідіть воду та додайте до курки.

3

Почистіть картоплю від шкірки, розріжте на дві половинки та відваріть до готовності в підсоленій воді. Охолодіть картоплю та наріжте невеликими кубиками. Додайте картоплю до курки та горошку.

4

Почистіть моркву, відваріть в підсоленій воді та наріжте кубиками. Висипте моркву в салатницю до решти овочів та м’яса.

5

Помийте свіжий огірок, почистіть від шкірки та наріжте кубиками. Висипте в салатницю та злегка перемішайте всі інгредієнти.

6

Помийте зелену цибульку, наріжте її дрібними кільцями та додайте в салат.

7

Відваріть курячі яйця до готовності, почистіть від шкарлупи та наріжте кубиками. Додайте до решти інгредієнтів в салатницю.

8

Посоліть та поперчіть салат за смаком. Заправте майонезом, не жалійте заправки, щоб салат не вийшов сухим. Ретельно перемішайте всі інгредієнти в салатниці.

9

Візьміть формувальне колечко, викладіть його на тарілку та ложкою наповніть його салатом. Обережно зрівняйте салат в формувальному кільці та легенько зніміть. До салату можна підсмажити грінки або прикрасити його зеленню. Смачного!