Смачно 24 Салати Салат з куркою Олів'є з куркою: легкий рецепт

Олів'є з куркою: легкий рецепт

1 год

6 порцій

220 ккал

Олів’є – традиційний салат, який прийнято готувати на свята, в одноманітній подачі (в глибокому салатнику) та з молочною ковбасою. Ми пропонуємо вам приготувати салат олів’є з куркою, свіжою зеленою цибулько та огірком. Сформуйте його порційно для кожного гостя, повірте, ви здивуєте присутніх незвичною подачею традиційного салату. Для цього вам знадобиться формувальне кільце та силіконова лопатка. Гайда готувати разом з Смачно 24!

 

Інгредієнти

для салату

Рецепт приготування

1

В невелику каструлю налийте води, посоліть та відваріть до готовності куряче філе. Охолодіть філе та наріжте кубиками. Висипте куряче філе в глибоку миску.

2

Відкрийте банку з горошком, зцідіть воду та додайте до курки.

3

Почистіть картоплю від шкірки, розріжте на дві половинки та відваріть до готовності в підсоленій воді. Охолодіть картоплю та наріжте невеликими кубиками. Додайте картоплю до курки та горошку.

4

Почистіть моркву, відваріть в підсоленій воді та наріжте кубиками. Висипте моркву в салатницю до решти овочів та м’яса.

5

Помийте свіжий огірок, почистіть від шкірки та наріжте кубиками. Висипте в салатницю та злегка перемішайте всі інгредієнти.

6

Помийте зелену цибульку, наріжте її дрібними кільцями та додайте в салат.

7

Відваріть курячі яйця до готовності, почистіть від шкарлупи та наріжте кубиками. Додайте до решти  інгредієнтів в салатницю.

8

Посоліть та поперчіть салат за смаком. Заправте майонезом, не жалійте заправки, щоб салат не вийшов сухим. Ретельно перемішайте всі інгредієнти в салатниці.

9

Візьміть формувальне колечко, викладіть його на тарілку та ложкою наповніть його салатом. Обережно зрівняйте салат в формувальному кільці та легенько зніміть. До салату можна підсмажити грінки або прикрасити його зеленню. Смачного!

Салат з куркою Салати

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