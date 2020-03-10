Омлет без молока класичний – рецепт простий на сковорідці

Як приготувати класичний омлет вдома: рецепт
15 хв
1 порція
75 ккал
Як приготувати домашній омлет/Смачно24
Щоб приготувати класичний омлет без молока, потрібно знати кілька не складних секретів. Смачно 24 залюбки поділиться з вами тонкощами класичного омлету. Щоб омлет був пухким та високим його потрібно смажити на олії та вершковому маслі. Важливою деталлю приготування омлету є сковорідка на якій ви будете готувати. Оберіть сковорідку з тонким дном та розігрійте її, але не розжарте. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Базилік (зелень)
за смаком
-
Олія соняшникова
1 ч. л.
-
Вершкове масло
1 ч. л.
-
Сіль
за смаком
-
Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте курячі яйця, просушіть паперовим рушником та вибийте у невеличку миску. Змішайте яйця вінчиком до однорідної маси.
2
На невеликому вогні розігрійте пательню, щоб вона була гарячою, але не розпеченою. Додайте олію та вершкове масло, злегка змішайте їх між собою.
3
Вилийте яєчну масу на сковорідку, посоліть та поперчіть, накрийте кришкою і смажте 4 хвилини.
4
Помийте свіжі листочки базиліку або іншої зелені, посипте ними готову страву. Смачного!
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