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Як приготувати класичний омлет вдома: рецепт

15 хв

1 порція

75 ккал

0 / 5
Омлет без молока класичний – рецепт простий на сковорідці

Як приготувати домашній омлет/Смачно24

Щоб приготувати класичний омлет без молока, потрібно знати кілька не складних секретів. Смачно 24 залюбки поділиться з вами тонкощами класичного омлету. Щоб омлет був пухким та високим його потрібно смажити на олії та вершковому маслі. Важливою деталлю приготування омлету є сковорідка на якій ви будете готувати. Оберіть сковорідку з тонким дном та розігрійте її, але не розжарте. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Базилік (зелень)

    за смаком

  • Олія соняшникова

    1 ч. л.

  • Вершкове масло

    1 ч. л.

  • Сіль

    за смаком

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте курячі яйця, просушіть паперовим рушником та вибийте у невеличку миску. Змішайте яйця вінчиком до однорідної маси.

2

На невеликому вогні розігрійте пательню, щоб вона була гарячою, але не розпеченою. Додайте олію та вершкове масло, злегка змішайте їх між собою. 

3

Вилийте яєчну масу на сковорідку, посоліть та поперчіть, накрийте кришкою і смажте 4 хвилини. 

4

Помийте свіжі листочки базиліку або іншої зелені, посипте ними готову страву. Смачного!

Французька кухня Кухні світу Страви з яєць Омлети Сніданки Інші

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