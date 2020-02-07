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Домашнє овочеве рагу з кабачками без цибулі: рецепт

45 хв

4 порції

60 ккал

Смачне домашнє овочеве рагу з кабачком/Смачно24

Приготоване вами рагу з різноманітних овочів підійде як для буденного столу, так і для святкового. Домашнє овочеве рагу чудово смакує з печеним м’ясом, рибкою або свіжо випеченим хрустким хлібом. Рагу можна готувати як зі свіжих овочів, так і з заморожених, а це означає, що ласувати цією універсальною стравою можна цілий рік.

Приготуйте овочеве рагу разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для рагу

Рецепт приготування

1

Помийте та почистьте кабачок від шкірки, розріжте його навпіл та наріжте середньої товщини шматочками. Так само наріжте моркву, яку попередньо теж потрібно помити та почистити від шкірки.

2

Білокачанну капусту насічіть гострим ножем дрібно-дрібно, щоб вона не була твердою в рагу. Бланшуйте помідори, зніміть з них шкірку та видаліть насіння. М'якуш помідорів наріжте в окрему тарілку.

3

Добре помийте картоплю, почистьте від шкірки та наріжте напівкільцями. 

4

На розігрітій сковорідці з олією пасеруйте моркву та кабачок близько 8-10 хвилин. Додайте до овочів картоплю та капусту та тушіть ще 5 хвилин. Всипте в сковорідку помідори та томатну пасту – ретельно вимішайте всі овочі, тушкуйте їх 10-15 хвилин.

5

Посоліть та поперчіть овочі в сковорідці, дрібно наріжте петрушку та додайте до рагу. Злегка перемішайте та подавайте до столу. Смачного!

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