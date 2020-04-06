Овочеві котлети з картоплі та грибів – рецепт котлет в духовці

Рецепт запечених овочевих котлет з картоплі та грибів
45 хв
6 порцій
85 ккал
Як приготувати овочеві котлети в духовці/Смачно24
Такі котлети не є затратними по інгредієнтах і при їх правильному приготуванні виходять смачними та корисними. Спробуйте приготувати цю страву разом зі Смачно 24 і насолоджуйтеся її ніжним і соковитим смаком.
Інгредієнти
-
Гриби
150 г
-
Зелень (улюблена)
за смаком
-
Картопля
500 г
-
Цибуля ріпчаста
1 шт.
-
Олія соняшникова
2 ст. л.
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Морква
200 г
-
Сметана
150 мл
-
Сіль
за смаком
-
Твердий сир
100 г
-
Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте картоплю та моркву – відваріть. Натріть овочі на грубій тертці. Сир тремо на дрібній тертці.
2
Підсмажте дрібно нарізану цибулю, додайте потерті на грубій тертці шампіньйони та готуйте до готовності. Залишаємо до охолодження. Більшу частину засмажки додаємо до картоплі. А до тієї, що залишилась додаємо сметану і трошки тушкуємо. Тоді можна збити блендером до однорідності соусу.
3
До перетертої картоплі й інших складових додаємо яйце, спеції, зелень. Все ретельно перемішуємо. Формуємо котлети та складаємо на застелене пергаментом деко чи змащену олією форму.
4
Відправляємо в розігріту до 180° С духовку на 25 хв. Готовим котлетам дайте трошки відійти, а тоді викладіть на тарілку. Зверху поливаємо соусом або подаємо окремо. Смакують як в теплому вигляді так і в холодному.
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