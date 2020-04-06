Овочеві котлети з картоплі та грибів – рецепт котлет в духовці

1

Ретельно помийте картоплю та моркву – відваріть. Натріть овочі на грубій тертці. Сир тремо на дрібній тертці.

2

Підсмажте дрібно нарізану цибулю, додайте потерті на грубій тертці шампіньйони та готуйте до готовності. Залишаємо до охолодження. Більшу частину засмажки додаємо до картоплі. А до тієї, що залишилась додаємо сметану і трошки тушкуємо. Тоді можна збити блендером до однорідності соусу.

3

До перетертої картоплі й інших складових додаємо яйце, спеції, зелень. Все ретельно перемішуємо. Формуємо котлети та складаємо на застелене пергаментом деко чи змащену олією форму.

4

Відправляємо в розігріту до 180° С духовку на 25 хв. Готовим котлетам дайте трошки відійти, а тоді викладіть на тарілку. Зверху поливаємо соусом або подаємо окремо. Смакують як в теплому вигляді так і в холодному.

