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Рецепт запечених овочевих котлет з картоплі та грибів

45 хв

6 порцій

85 ккал

0 / 5
Овочеві котлети з картоплі та грибів – рецепт котлет в духовці

Як приготувати овочеві котлети в духовці/Смачно24

Такі котлети не є затратними по інгредієнтах і при їх правильному приготуванні виходять смачними та корисними. Спробуйте приготувати цю страву разом зі Смачно 24 і насолоджуйтеся її ніжним і соковитим смаком.

Інгредієнти

для страви

  • Гриби

    150 г

  • Зелень (улюблена)

    за смаком

  • Картопля

    500 г

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Олія соняшникова

    2 ст. л.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    200 г

  • Сметана

    150 мл

  • Сіль

    за смаком

  • Твердий сир

    100 г

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте картоплю та моркву – відваріть. Натріть овочі на грубій тертці. Сир тремо на дрібній тертці.

2

Підсмажте дрібно нарізану цибулю, додайте потерті на грубій тертці шампіньйони та готуйте до готовності. Залишаємо до охолодження. Більшу частину засмажки додаємо до картоплі.  А до тієї, що залишилась додаємо сметану і трошки тушкуємо. Тоді можна збити блендером до однорідності соусу.

3

До перетертої картоплі й інших складових  додаємо яйце, спеції, зелень. Все ретельно перемішуємо. Формуємо котлети та складаємо на  застелене пергаментом деко чи змащену олією форму.

4

Відправляємо в розігріту до 180° С духовку на 25 хв. Готовим котлетам дайте трошки відійти, а тоді викладіть на тарілку. Зверху поливаємо соусом або подаємо окремо. Смакують як в теплому вигляді так і в холодному.
 

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