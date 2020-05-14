Панна котта: класичний рецепт італійського десерту
5 год
4 порції
189 ккал
Панна котта – популярний італійський десерт з вершків, молока, цукру та ванілі. Ніжна структура десерту закохає вас з першого шматочка, а соковиті ягоди додадуть панна котті ще більш ароматного та солодкого смаку.
Інгредієнти
-
Желатин в пластинах
4 шт.
-
Полуниця
200 г
-
Лимон
1 шт.
-
Молоко
100 мл
-
Цукор
80 г
-
Вершки 33%
400 мл
-
Стручок ванілі
2 шт.
-
Чорниця
100 г
Рецепт приготування
1
Пластини желатину замочіть в холодній воді до набухання.
2
Обережно розріжте стручки ванілі на дві половини та лезом ножа вийміть серединку. Використані стручки ванілі не викидайте.
3
Помийте лимон та натріть на дрібній терці цедру. Вичавіть сік з лимону.
4
300 мл вершків з’єднайте з цедрою та соком лимона. Додайте молоко,цукор, стручки ванілі та її м’якоть, і варіть на слабкому вогні 15 хвилин. Стручок ванілі витягніть.
5
Набухший желатин витягніть з води та додайте до молочної суміші. Помішуйте до повного його розчинення.
6
Охолодіть каструлю з молочним кремом в холодній воді та постійно її помішуйте.
7
Молочний крем має повністю охолодитися.
8
100 грам вершків збийте міксером в густу піну та обережно з’єднайте її з молочним охолодженим кремом.
9
Готову панна котту розлийте по формочкам та поставте в холодильник на 4 години.
10
Перед подачею опустіть формочки з десертом в гарячу воду на кілька секунд, щоб панна котта краще виймалася. Викладіть панна котту на презентаційний посуд та задекоруйте дрібно нарізаною полуницею та чорницею. Смачного!
Схожі рецепти
Новини кулінарії
Останні рецепти
45 хв
1 порція
2 год
6 порцій
25 хв
2 порції