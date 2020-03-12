Як приготувати паштет з курячої печінки вдома/Смачно 24

У приготуванні цього паштету декілька нюансів: готова закуска має бути дуже ніжною та без крупинок. Погодьтеся, набагато смачніше, коли паштет доведений до стану мусу і просто тане у роті.

Приготувавши ваш ідеальний паштет з курячої печінки вдома, не забудьте про хороший хліб. Для справжнього французького перекусу Смачно 24 радить хрумкий багет або цільнозерновий хліб щойно з печі.