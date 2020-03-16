Паштет з печінки яловичини – рецепт в домашніх умовах

Рецепт домашнього паштету в духовці з яловичої печінки
1 год 5 хв
6 порцій
190 ккал
Як приготувати домашній паштет на закуску/Смачно24
Домашній паштет з яловичої печінки – чудовий варіант закуски на кожен день. Зберігайте готовий, охолоджений паштет в холодильнику, щільно закритий кришкою або харчовою плівкою та насолоджуйтесь його ніжним смаком кожен день. Зберігати домашній паштет з яловичини можна протягом 3-4 днів. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Яловича печінка
500 г
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Морква
1 шт.
-
Сало
1 шт.
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Вершки 20%
100 мл
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Сіль
за смаком
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Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Яловичу печінку помийте водою, розріжте на невеликі шматочки та подрібніть до однорідної маси в блендері.
2
Цибулю почистіть від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте кубиком. Моркву помийте, просушіть паперовим рушником та почистіть від шкірки. Натріть моркву на грубій тертці та підсмажте на сковорідці з олією до золотистої скоринки. Додайте спецій за смаком.
3
В чашу блендера додайте овочеву засмажку, сало та печінку – ретельно подрібніть всі інгредієнти до однорідної консистенції. Посоліть та поперчіть масу, вибийте яйце та влийте вершків. Ретельно перемішайте суміш ложкою та дайте “відпочити” кілька хвилин.
4
Підготуйте деко для випікання паштету: змастіть його вершковим маслом або застеліть дно пергаментом для випікання. Обережно вилийте масу на деко, розрівняйте ложкою або силіконовою лопаткою.
5
Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте паштет 45-50 хвилин до готовності. Охолодіть готовий паштет в деко, перекладіть його на тарілку та подавайте з хрусткими скибочками хліба. Смачного!
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