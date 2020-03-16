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Смачно 24 Закуски Паштет Рецепт домашнього паштету в духовці з яловичої печінки

Рецепт домашнього паштету в духовці з яловичої печінки

1 год 5 хв

6 порцій

190 ккал

0 / 5
Паштет з печінки яловичини – рецепт в домашніх умовах

Як приготувати домашній паштет на закуску/Смачно24

Домашній паштет з яловичої печінки – чудовий варіант закуски на кожен день. Зберігайте готовий, охолоджений паштет в холодильнику, щільно закритий кришкою або харчовою плівкою та насолоджуйтесь його ніжним смаком кожен день. Зберігати домашній паштет з яловичини можна протягом 3-4 днів. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для паштету

  • Яловича печінка

    500 г

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    1 шт.

  • Сало

    1 шт.

  • Вершки 20%

    100 мл

  • Сіль

    за смаком

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Яловичу печінку помийте водою, розріжте на невеликі шматочки та подрібніть до однорідної маси в блендері.

2

Цибулю почистіть від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте кубиком. Моркву помийте, просушіть паперовим рушником та почистіть від шкірки. Натріть моркву на грубій тертці та підсмажте на сковорідці з олією до золотистої скоринки. Додайте спецій за смаком.

3

В чашу блендера додайте овочеву засмажку, сало та печінку – ретельно подрібніть всі інгредієнти до однорідної консистенції. Посоліть та поперчіть масу, вибийте яйце та влийте вершків. Ретельно перемішайте суміш ложкою та дайте “відпочити” кілька хвилин.

4

Підготуйте деко для випікання паштету: змастіть його вершковим маслом або застеліть дно пергаментом для випікання. Обережно вилийте масу на деко, розрівняйте ложкою або силіконовою лопаткою. 

5

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте паштет 45-50 хвилин до готовності. Охолодіть готовий паштет в деко, перекладіть його на тарілку та подавайте з хрусткими скибочками хліба. Смачного!

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