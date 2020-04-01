Паска в мультиварці – рецепт, відео як приготувати паску

Як приготувати паску в мультиварці: рецепт
2 год
4 порції
146 ккал
Як приготувати паску на Великдень в мультиварці/Смачно24
Якщо у вас не має достатньо часу, щоб випікати паску у звичайній духовці, або у вас вона відсутня – рецепт паски в мультиварці саме для вас! Покрокове приготування рецепту паски в мультиварці з відео підготував для вас Смачно 24! Гайда готувати разом.
Інгредієнти
-
Ванільний цукор
10 г
-
Родзинки
80 г
-
Журавлина
50 г
-
Молоко
120 мл
-
Борошно пшеничне
200-300 г
-
Цукор
100 г
-
Вершкове масло
50 г
-
Сметана
1 ст. л.
-
Сіль
1/2 ч. л.
-
Сухі дріжджі
3 ч. л.
-
Цукати
80 г
-
Яйце
100 г
Рецепт приготування
1
У великій мисці з’єднайте дріжджі з теплим молоком та цукром. Ретельно розмішайте інгредієнти, накрийте харчовою плівкою та дайте постояти.
2
Просійте борошно через дрібне сито кілька разів, щоб не було грудочок. Невеликими частинами всипайте борошно до опари та перемішайте до однорідної консистенції. Знову накрийте плівкою та дайте постояти 50-60 хвилин у теплому місці.
3
Поки тісто підростає, замочіть родзинки, сушену журавлину і цукати, щоб при випіканні паски вони не вбирали вологу з випічки. Просушіть сухофрукти паперовим рушником. Присипте їх борошном та перемішайте.
4
Ретельно помиті яйця збийте з цукром в пишну піну та додайте до тіста. Всипте в тісто ваніль та сіль, додайте ще борошна, сметану, розм’якшене масло та вимішайте тісто на паску.
5
Поставте тісто в тепле місце на 2 години. Протягом цього часу кілька разів обімніть тісто. Додайте сухофрукти та ще раз обережно перемішайте.
6
Паперові форми заповнюємо тістом на ½ частину, тому, що паски ще підійдуть. Розміщуємо в чаші мультиварки. Виставляємо «Підігрів» на 20 хвилин, відключаємо і даємо постояти паскам.
7
Випікайте паски в режимі «Випічка» 1 годину 40 хвилин. Після випікання паски повинні постояти під кришкою ще 20 хвилин.
Важливо: готові паски обов'язково охолоджують, викладаючи їх на бік і перевертаючи.
Поради щодо приготування
Рецепт приготування паски в мультиварці з відео:
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