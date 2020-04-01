Паска в мультиварці – рецепт, відео як приготувати паску

1

У великій мисці з’єднайте дріжджі з теплим молоком та цукром. Ретельно розмішайте інгредієнти, накрийте харчовою плівкою та дайте постояти.

2

Просійте борошно через дрібне сито кілька разів, щоб не було грудочок. Невеликими частинами всипайте борошно до опари та перемішайте до однорідної консистенції. Знову накрийте плівкою та дайте постояти 50-60 хвилин у теплому місці.

3

Поки тісто підростає, замочіть родзинки, сушену журавлину і цукати, щоб при випіканні паски вони не вбирали вологу з випічки. Просушіть сухофрукти паперовим рушником. Присипте їх борошном та перемішайте.

4

Ретельно помиті яйця збийте з цукром в пишну піну та додайте до тіста. Всипте в тісто ваніль та сіль, додайте ще борошна, сметану, розм’якшене масло та вимішайте тісто на паску.

5

Поставте тісто в тепле місце на 2 години. Протягом цього часу кілька разів обімніть тісто. Додайте сухофрукти та ще раз обережно перемішайте.

6

Паперові форми заповнюємо тістом на ½ частину, тому, що паски ще підійдуть. Розміщуємо в чаші мультиварки. Виставляємо «Підігрів» на 20 хвилин, відключаємо і даємо постояти паскам.

7

Випікайте паски в режимі «Випічка» 1 годину 40 хвилин. Після випікання паски повинні постояти під кришкою ще 20 хвилин.

Важливо: готові паски обов'язково охолоджують, викладаючи їх на бік і перевертаючи.