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Як приготувати паску в мультиварці: рецепт

2 год

4 порції

146 ккал

0 / 5
Паска в мультиварці – рецепт, відео як приготувати паску

Як приготувати паску на Великдень в мультиварці/Смачно24

Якщо у вас не має достатньо часу, щоб випікати паску у звичайній духовці, або у вас вона відсутня – рецепт паски в мультиварці саме для вас! Покрокове приготування рецепту паски в мультиварці з відео підготував для вас Смачно 24! Гайда готувати разом.

Інгредієнти

для паски

  • Ванільний цукор

    10 г

  • Родзинки

    80 г

  • Журавлина

    50 г

  • Молоко

    120 мл

  • Борошно пшеничне

    200-300 г

  • Цукор

    100 г

  • Вершкове масло

    50 г

  • Сметана

    1 ст. л.

  • Сіль

    1/2 ч. л.

  • Сухі дріжджі

    3 ч. л.

  • Цукати

    80 г

  • Яйце

    100 г

Рецепт приготування

1

У великій мисці з’єднайте дріжджі з теплим молоком та цукром. Ретельно розмішайте інгредієнти, накрийте харчовою плівкою та дайте постояти.

2

Просійте борошно через дрібне сито кілька разів, щоб не було грудочок. Невеликими частинами всипайте борошно до опари та перемішайте до однорідної консистенції. Знову накрийте плівкою та дайте постояти 50-60 хвилин у теплому місці.

3

Поки тісто підростає, замочіть родзинки, сушену журавлину  і цукати, щоб при випіканні паски вони не вбирали вологу з випічки. Просушіть сухофрукти паперовим рушником. Присипте їх борошном та перемішайте.

4

Ретельно помиті яйця збийте з цукром в пишну піну та додайте до тіста. Всипте в тісто ваніль та сіль,  додайте ще борошна, сметану, розм’якшене масло та вимішайте тісто на паску.

5

Поставте тісто в тепле місце на 2 години. Протягом цього часу кілька разів обімніть тісто. Додайте сухофрукти та ще раз обережно перемішайте.

6

Паперові форми заповнюємо тістом на ½ частину, тому, що паски ще підійдуть. Розміщуємо в чаші мультиварки. Виставляємо «Підігрів» на 20 хвилин, відключаємо і даємо постояти паскам.

7
Випікайте паски в режимі «Випічка» 1 годину 40 хвилин. Після випікання паски повинні постояти під кришкою ще 20 хвилин.
Важливо: готові паски обов'язково охолоджують, викладаючи їх на бік і перевертаючи.

 

Поради щодо приготування

Рецепт приготування паски в мультиварці з відео:

 

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