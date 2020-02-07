1

Ретельно помийте курячу печінку водою, видаліть прожилки та розріжте на половину. Подрібніть курячу печінку блендером до однорідної маси. Якщо у вас не має блендера, ви можете використати м’ясорубку. Додайте до перебитої печінки молоко та яйця – знову перебийте блендером. Ретельно перемішайте печінкову масу ложкою та влийте соняшникової олії.

2

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Невеликими частинами всипте борошно до печінкової маси та перемішуйте її вінчиком.

3

Почистьте цибулю від лушпиння, помийте та натріть на дрібній терці. Пюре з цибулі та сік вилийте до печінкової маси, перемішайте. Додайте солі та перцю, і знову перемішайте.

4

Смажте печінкові млинці з обох сторін до золотавої скоринки, приблизно по 3 хвилини кожен.

5

Почистьте часник, вичавіть його в глибоку тарілку та додайте майонезу. Перемішайте соус для печінкового торта виделкою. Відваріть до готовності почищену моркву та натріть на грубій терці. Відваріть в підсоленій воді до готовності яйця, почистьте їх від шкарлупи та відділіть білок від жовтка. Білком ми будемо начиняти печінковий торт, а жовтком задекоруємо торт.

6

Щоб сформувати печінковий торт візьміть плоску тарілку, викладіть на неї перший печінковий млинець, намажте його соусом з майонезу та часнику, викладіть на нього трішки моркви. Накрийте зверху іншим печінковим млинцем, який теж змажте соусом, але цього разу вже додайте яєчний білок. Знову накрийте печінковим млинцем. І так шар за шаром, чергуємо печінкові млинці та начинки з моркви та білка.

7

Печінковий торт повинен постояти в холодильнику кілька годин, щоб шари просочились соусом. Смачного!