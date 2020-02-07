24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Рецепт печінкового торту з курячої печінки

Рецепт печінкового торту з курячої печінки

50 хв

6 порцій

186 ккал

Смачний рецепт печінкового торта з курячої печінки/Смачно24

Печінковий торт популярний ще з радянських часів. Хто саме придумав випікати з печінки коржі та вперше перемастив їх начинкою – невідомо. Проте, ця страва й досі не втрачає своєї популярності у господинь. Печінковий торт готують чи не на кожне свято, а його ситні шматочки швидко розбирають гості зі столів.

Смачно 24 пропонує вам приготувати цей торт з ніжних шарів печінки за нашим рецептом!

Інгредієнти

для страви

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте курячу печінку водою, видаліть прожилки та розріжте на половину. Подрібніть курячу печінку блендером до однорідної маси. Якщо у вас не має блендера, ви можете використати м’ясорубку. Додайте до перебитої печінки молоко та яйця – знову перебийте блендером. Ретельно перемішайте печінкову масу ложкою та влийте соняшникової олії.

2

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Невеликими частинами всипте борошно до печінкової маси та перемішуйте її вінчиком. 

3

Почистьте цибулю від лушпиння, помийте та натріть на дрібній терці. Пюре з цибулі та сік вилийте до печінкової маси, перемішайте. Додайте солі та перцю, і знову перемішайте.

4

Смажте печінкові млинці з обох сторін до золотавої скоринки, приблизно по 3 хвилини кожен.

5

Почистьте часник, вичавіть його в глибоку тарілку та додайте майонезу. Перемішайте соус для печінкового торта виделкою. Відваріть до готовності почищену моркву та натріть на грубій терці. Відваріть в підсоленій воді до готовності яйця, почистьте їх від шкарлупи та відділіть білок від жовтка. Білком ми будемо начиняти печінковий торт, а жовтком задекоруємо торт.

6

Щоб сформувати печінковий торт візьміть плоску тарілку, викладіть на неї перший печінковий млинець, намажте його соусом з майонезу та часнику, викладіть на нього трішки моркви. Накрийте зверху іншим печінковим млинцем, який теж змажте соусом, але цього разу вже додайте яєчний білок. Знову накрийте печінковим млинцем. І так шар за шаром, чергуємо печінкові млинці та начинки з моркви та білка.

7

Печінковий торт повинен постояти в холодильнику кілька годин, щоб шари просочились соусом. Смачного!

Українська кухня Кухні світу

Схожі рецепти

Пісний борщ з "вушками" Приготуйте смакоту, без якої не може обійтися Святвечірня трапеза!

2 год

9 порцій

Українська
Гратен з кабачків Спробуйте овочеву запіканку під сирною хрусткою скоринкою!

1 год

9 порцій

Французька
Спагетті з кабачків Як приготувати спагетті з кабачків для легкої вечері?

35 хв

8 порцій

Італійська

Новини кулінарії

Популярні шеф-кухарі презентували десерти на китайський Новий Рік 2020
Шеф-кухарі
Ектор Хіменес-Браво вперше показав своє оголене спортивне тіло: фото 18+
Шеф-кухарі
Поль Бокюз: друга річниця смерті відомого шеф-кухара
Шеф-кухарі
50 найкращих ресторанів світу: список
Шеф-кухарі
Ектору Хіменесу-Браво 48: біографія шеф-кухара
Шеф-кухарі
Le Cordon Bleu 125 років: що відомо про кулінарну школу
Шеф-кухарі

Останні рецепти

Домашнє овочеве рагу з кабачками без цибулі: рецепт Покрокове приготування овочевого рагу з кабачками та картоплею

45 хв

4 порції

Другі страви
Простий рецепт млинців на кефірі Покрокове приготування домашніх млинців на кефірі

1 год 5 хв

6 порцій

Млинці
Пшоняна каша на молоці: смачний домашній рецепт Домашній рецепт пшоняної каші для всієї родини

30 хв

2 порції

Другі страви