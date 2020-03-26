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Пісне печиво "Кава" за рецептом Лізи Глінської

45 хв

4 порції

160 ккал

0 / 5
Печиво Кавові зерна – рецепт пісного печива Лізи Глінської

Як приготувати домашнє пісне печиво/Смачно24

Талановитий кондитер Єлизавета Глінська поділилась надзвичайно смачним рецептом пісного печива у вигляді кавових зерен. Смачно 24 пропонує вам не зволікати, а хутесенько бігти на кухню та готувати це надзвичайно стильне за формою печиво. Повірте, його смак сподобається всій вашій родині!

Інгредієнти

для печива

  • Банан

    140 г

  • Какао

    20 г

  • Кокосова олія

    100 г

  • Мелена кава

    2 г

  • Борошно пшеничне

    250 г

  • Розпушувач

    6 г

  • Цукор

    80 г

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Перебийте блендером банан з цукром до консистенції пюре. Розігрійте кокосову олію, влийте до бананової маси та знову перебийте блендером.

2

Перекладіть готову бананову масу в глибоку миску та додайте всі сухі інгредієнти: борошно, каву, розпушувач і просіяне через дрібне сито какао. Замісіть еластичне тісто для печива, сформуйте печиво розміром у волоський горіх.

3

Викладіть на деко для випікання сформовані кульки, мокрим ножем зробіть смужку по центру печива.

4

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво 15-18 хвилин до готовності. Смачного!

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