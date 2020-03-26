Печиво Кавові зерна – рецепт пісного печива Лізи Глінської

Пісне печиво "Кава" за рецептом Лізи Глінської
45 хв
4 порції
160 ккал
Як приготувати домашнє пісне печиво/Смачно24
Талановитий кондитер Єлизавета Глінська поділилась надзвичайно смачним рецептом пісного печива у вигляді кавових зерен. Смачно 24 пропонує вам не зволікати, а хутесенько бігти на кухню та готувати це надзвичайно стильне за формою печиво. Повірте, його смак сподобається всій вашій родині!
Інгредієнти
-
Банан
140 г
-
Какао
20 г
-
Кокосова олія
100 г
-
Мелена кава
2 г
-
Борошно пшеничне
250 г
-
Розпушувач
6 г
-
Цукор
80 г
-
Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Перебийте блендером банан з цукром до консистенції пюре. Розігрійте кокосову олію, влийте до бананової маси та знову перебийте блендером.
2
Перекладіть готову бананову масу в глибоку миску та додайте всі сухі інгредієнти: борошно, каву, розпушувач і просіяне через дрібне сито какао. Замісіть еластичне тісто для печива, сформуйте печиво розміром у волоський горіх.
3
Викладіть на деко для випікання сформовані кульки, мокрим ножем зробіть смужку по центру печива.
4
Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво 15-18 хвилин до готовності. Смачного!
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