Печиво "Мадлен" за рецептом Єлизавети Глінської
30 хв
6 порцій
393 ккал
Як приготувати домашнє печиво “Мадлен”/Смачно24
Печиво “Мадлен” отримало свою назву через фігурну форму, у якій його випікають. Це делікатне французьке бісквітне печиво зазвичай маленького розміру та у формі морських гребінців. Надзвичайно ніжні за смаком та такі ідеальні для вечірнього чаювання в родинному колі. Гайда готувати разом зі Смачно 24.
Інгредієнти
-
Ваніль
1 шт.
-
Молоко
60 мл
-
Борошно пшеничне
200 г
-
Мед
50 г
-
Розпушувач
10 г
-
Цукор
100 г
-
Вершкове масло
200 г
-
Цедра лимону
1 шт.
-
Яйце
3 шт.
Рецепт приготування
1
Заздалегідь витягніть вершкове масло з холодильника, щоб воно було м'яким. За допомогою міксера або ручного блендера, розімніть масло з цукром до однорідної маси кілька хвилин.
2
До збитої масляної маси додайте яйця, тепле молоко та мед – ретельно вимішайте всі інгредієнти.
3
Просійте борошно через дрібне сито, додайте розпушувач, насіння ванілі та цедру лимона з сіллю. Вмішуйте борошно з прянощами до масляної маси невеликими порціями та вимішуйте до однорідної консистенції.
4
За допомогою кондитерського мішка викладіть тісто в форму “Мадлен” та випікайте печення в розігрітій до 170 градусів духовці від 8 до 20 хвилин. Якщо ви використовуєте для випікання печива силіконові форму, їх не потрібно попередньо змащувати маслом. Готове печиво обережно вийміть з форм та охолодіть. Смачного!
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