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Смачно 24 Кухні світу Французька кухня Печиво "Мадлен" за рецептом Єлизавети Глінської

Печиво "Мадлен" за рецептом Єлизавети Глінської

30 хв

6 порцій

393 ккал

Як приготувати домашнє печиво “Мадлен”/Смачно24

Печиво “Мадлен” отримало свою назву через фігурну форму, у якій його випікають. Це делікатне французьке бісквітне печиво зазвичай маленького розміру та у формі морських гребінців. Надзвичайно ніжні за смаком та такі ідеальні для вечірнього чаювання в родинному колі. Гайда готувати разом зі Смачно 24.

Інгредієнти

для печива

Рецепт приготування

1

Заздалегідь витягніть вершкове масло з холодильника, щоб воно було м'яким. За допомогою міксера або ручного блендера, розімніть масло з цукром до однорідної маси кілька хвилин.

2

До збитої масляної маси додайте яйця, тепле молоко та мед – ретельно вимішайте всі інгредієнти.

3

Просійте борошно через дрібне сито, додайте розпушувач, насіння ванілі та цедру лимона з сіллю. Вмішуйте борошно з прянощами до масляної маси невеликими порціями та вимішуйте до однорідної консистенції.

4

За допомогою кондитерського мішка викладіть тісто в форму “Мадлен” та випікайте печення в розігрітій до 170 градусів духовці від 8 до 20 хвилин. Якщо ви використовуєте для випікання печива силіконові форму, їх не потрібно попередньо змащувати маслом. Готове печиво обережно вийміть з форм та охолодіть. Смачного!

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