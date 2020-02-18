1

Заздалегідь витягніть вершкове масло з холодильника, щоб воно було м'яким. За допомогою міксера або ручного блендера, розімніть масло з цукром до однорідної маси кілька хвилин.

2

До збитої масляної маси додайте яйця, тепле молоко та мед – ретельно вимішайте всі інгредієнти.

3

Просійте борошно через дрібне сито, додайте розпушувач, насіння ванілі та цедру лимона з сіллю. Вмішуйте борошно з прянощами до масляної маси невеликими порціями та вимішуйте до однорідної консистенції.

4

За допомогою кондитерського мішка викладіть тісто в форму “Мадлен” та випікайте печення в розігрітій до 170 градусів духовці від 8 до 20 хвилин. Якщо ви використовуєте для випікання печива силіконові форму, їх не потрібно попередньо змащувати маслом. Готове печиво обережно вийміть з форм та охолодіть. Смачного!