1

Для приготування пряників візьміть невелику каструлю, всипте в неї 100 грамів цукру та поставте на невеликий вогонь. Не перемішуйте цукор для карамелі. Коли цукор розтане та стане коричневим, зніміть карамель з вогню. Воду доведіть до кипіння та обережно влийте в карамель. Додайте в каструлю другу частину цукру (150 г), вершкове масло, мед та знову поставте на слабкий вогонь. Цукор повинен повністю розтопитись. Зніміть каструлю з вогню та залиште в прохолодному місці на 15 хвилин.

2

Додайте до карамельної маси соду та ретельно перемішайте. За допомогою кулінарного термометра перевірте температуру карамельної суміші, вона не повинна перевищувати 60 градусів. Злегка збийте жовтки виделкою та тоненькою цівкою влийте в каструлю.

3

Якщо у вас є мелені спеції, тоді їх просто змішайте у мисочці. Якщо ж ні, перебийте всі спеції блендером та просійте через сито. Борошно просійте через дрібне сито, щоб не було грудочок.

4

Тісто для пряників можна вимішувати як вручну, так і за допомогою кухонного комбайна. Змішайте в борошно, спеції, карамельну масу та вимішуйте тісто для пряників до однорідності. Обгорніть тісто в харчову плівку та залиште “відпочивати” в холодильнику на 12 годин.

5

Готове тісто розкатайте скалкою на пергаменті, товщина не повинна перевищувати 1 сантиметру. За допомогою фігурних формочок у вигляді сердечок, виріжте з тіста пряники. На деко для випікання викладіть пергамент, зверху пряники. Розігрійте духовку до 180 градусів, випікайте пряники 15 хвилин.

6

Для глазурі, збийте міксером цукрову пудру, свіжовичавлений лимонний сік і білок. Якщо ви запланували розмальовувати пряники різними кольорами, тоді розділіть глазур на кілька порцій. Додайте кілька капель барвнику та перемішайте до однорідності. Декоруйте пряники глазур'ю за допомогою кондитерського мішечка. Смачного!