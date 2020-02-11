Пряники валентинки: легкий рецепт на День Валентина
1 год
Пряники на День Валентина/Смачно24
Не знаєте, що приготувати на День Св. Валентина? Смачно 24 підготував для вас цікавий рецепт пряників валентинок, які ви з легкістю можете приготувати для своєї коханої половинки вдома.
Варіанти декору святкових пряників на День Валентина:
– сердечка з паперовими записками.
– сердечка з зізнаннями в коханні;
– сердечко валентинка з текстом;
Інгредієнти
-
Вода
100 мл
-
Гвоздика
1 г
-
Кардамон
5 г
-
Мелена кориця
8 г
-
Борошно пшеничне
500 г
-
Мед
100 г
-
Цукор
250 г
-
Вершкове масло
80 г
-
Сода
5 г
-
Яєчний жовток
2 шт.
-
Гелевий барвник
для декору
-
Лимонний сік
1 ст. л.
-
Цукрова пудра
200 г
-
Яєчний білок
1 шт.
Рецепт приготування
1
Для приготування пряників візьміть невелику каструлю, всипте в неї 100 грамів цукру та поставте на невеликий вогонь. Не перемішуйте цукор для карамелі. Коли цукор розтане та стане коричневим, зніміть карамель з вогню. Воду доведіть до кипіння та обережно влийте в карамель. Додайте в каструлю другу частину цукру (150 г), вершкове масло, мед та знову поставте на слабкий вогонь. Цукор повинен повністю розтопитись. Зніміть каструлю з вогню та залиште в прохолодному місці на 15 хвилин.
2
Додайте до карамельної маси соду та ретельно перемішайте. За допомогою кулінарного термометра перевірте температуру карамельної суміші, вона не повинна перевищувати 60 градусів. Злегка збийте жовтки виделкою та тоненькою цівкою влийте в каструлю.
3
Якщо у вас є мелені спеції, тоді їх просто змішайте у мисочці. Якщо ж ні, перебийте всі спеції блендером та просійте через сито. Борошно просійте через дрібне сито, щоб не було грудочок.
4
Тісто для пряників можна вимішувати як вручну, так і за допомогою кухонного комбайна. Змішайте в борошно, спеції, карамельну масу та вимішуйте тісто для пряників до однорідності. Обгорніть тісто в харчову плівку та залиште “відпочивати” в холодильнику на 12 годин.
5
Готове тісто розкатайте скалкою на пергаменті, товщина не повинна перевищувати 1 сантиметру. За допомогою фігурних формочок у вигляді сердечок, виріжте з тіста пряники. На деко для випікання викладіть пергамент, зверху пряники. Розігрійте духовку до 180 градусів, випікайте пряники 15 хвилин.
6
Для глазурі, збийте міксером цукрову пудру, свіжовичавлений лимонний сік і білок. Якщо ви запланували розмальовувати пряники різними кольорами, тоді розділіть глазур на кілька порцій. Додайте кілька капель барвнику та перемішайте до однорідності. Декоруйте пряники глазур'ю за допомогою кондитерського мішечка. Смачного!
Поради щодо приготування
Готове тісто для пряників повинно настоятись у холодильнику 12 годин, тому заздалегідь розрахуйте час для приготування пряників на День Валентина. Зберігати готові пряники потрібно в герметичному контейнері.
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