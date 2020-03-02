1

Сушені гриби замочити в холодній воді на кілька годин, щоб вони розмокли. У глибокій каструлі відваріть гриби на маленькому вогні одну годину.

2

На розігрітій сковорідці з олією підсмажте почищену та порізану кубиками картоплю, подрібнену кубиками цибулю і моркву натерту на тертці, додайте засмажку в юшку.

3

Посоліть, поперчіть суп, додайте духмяний перець, лавровий лист за смаком. Варіть суп ще хвилин 10 і додайте вичавлений через часникодавку та припущений на олії часник та подрібнену зелень. Суп готовий – смачного!