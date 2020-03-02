Пісна грибна юшка: домашній рецепт
45 хв
6 порцій
85 ккал
Як приготувати пісну грибну юшку/Смачно24
Легкий рецепт приготування пісної грибної юшки для всієї родини від Смачно 24! Рецепт надзвичайно простий у приготуванні та смакуватиме навіть малим діткам.
Інгредієнти
-
Картопля
4 шт.
-
Цибуля ріпчаста
2 шт.
-
Олія соняшникова
для смаження
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Морква
2 шт.
-
Петрушка (зелень)
за смаком
-
Сіль
за смаком
-
Сушені білі гриби
100 г
-
Часник
за смаком
Рецепт приготування
1
Сушені гриби замочити в холодній воді на кілька годин, щоб вони розмокли. У глибокій каструлі відваріть гриби на маленькому вогні одну годину.
2
На розігрітій сковорідці з олією підсмажте почищену та порізану кубиками картоплю, подрібнену кубиками цибулю і моркву натерту на тертці, додайте засмажку в юшку.
3
Посоліть, поперчіть суп, додайте духмяний перець, лавровий лист за смаком. Варіть суп ще хвилин 10 і додайте вичавлений через часникодавку та припущений на олії часник та подрібнену зелень. Суп готовий – смачного!
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