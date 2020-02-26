Пісний рецепт котлет з сочевиці від Євгена Клопотенко
35 хв
4 порції
220 ккал
Як приготувати пісні котлети з сочевиці і гороху/Смачно24
Хто сказав, що котлети повинні готуватись тільки з м’ясного фаршу? Ніжні, овочеві котлети з сочевиці та зеленого горошку стануть вашими улюбленими – потрібно тільки спробувати їх приготувати. Під час Великоднього посту, рецепт пісних котлет від Євгена Клопотенка, стане зіркою вашого обіднього столу. Простий та швидкий рецепт пісних овочевих котлет стане чудовою заміною м'ясному варіанту. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Горошок зелений (заморожений)
150 г
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Зелена сочевиця
150 г
-
Картопля
300 г
-
Цибуля ріпчаста
1 шт.
-
Олія соняшникова
1 ст. л.
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Морква
1 шт.
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Панірувальні сухарі
4 ст. л.
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Сіль
за смаком
-
Тмин сушений
1 дрібка
Рецепт приготування
1
Відваріть зелену сочевицю в підсоленій воді до готовності 15-20 хвилин. Розморозьте горошок та відваріть в окремій каструлі 8-10 хвилин. Почистіть картоплю від шкірки, розріжте на дві половини та відваріть до готовності в підсоленій воді. У глибокій мисці потовчіть товкучкою картоплю з горошком.
2
Зніміть лушпиння з цибулі, почистіть моркву від шкірки. Цибулю наріжте дрібним кубиком, а моркву натріть на грубій тертці. Розігрійте сковорідку з олією, підсмажте на ній подрібнені овочі до золотої скоринки. Додайте сочевицю, перемішайте та тушкуйте ще 2-3 хвилини.
3
Готову засмажку додайте до картоплі з горошком та ретельно подрібніть ручним блендером до однорідної маси. Всипте спецій за смаком. Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні. Сформуйте з готової маси котлети, обваляйте в панірувальних сухарях і обсмажте на сковорідці до золотистої скоринки. Смачного!
Поради щодо приготування
До пісних котлет з сочевиці смакуватиме томатний або сметанковий соус з часничком і спеціями.
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