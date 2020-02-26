24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Другі страви Овочеві котлети Пісний рецепт котлет з сочевиці від Євгена Клопотенко

Пісний рецепт котлет з сочевиці від Євгена Клопотенко

35 хв

4 порції

220 ккал

Як приготувати пісні котлети з сочевиці і гороху/Смачно24

Хто сказав, що котлети повинні готуватись тільки з м’ясного фаршу? Ніжні, овочеві котлети з сочевиці та зеленого горошку стануть вашими улюбленими – потрібно тільки спробувати їх приготувати. Під час Великоднього посту, рецепт пісних котлет від Євгена Клопотенка, стане зіркою вашого обіднього столу. Простий та швидкий рецепт пісних овочевих котлет стане чудовою заміною м'ясному варіанту. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для овочевих котлет

Рецепт приготування

1

Відваріть зелену сочевицю в підсоленій воді до готовності 15-20 хвилин. Розморозьте горошок та відваріть в окремій каструлі 8-10 хвилин. Почистіть картоплю від шкірки, розріжте на дві половини та відваріть до готовності в підсоленій воді. У глибокій мисці потовчіть товкучкою картоплю з горошком.

2

Зніміть лушпиння з цибулі, почистіть моркву від шкірки. Цибулю наріжте дрібним кубиком, а моркву натріть на грубій тертці. Розігрійте сковорідку з олією, підсмажте на ній подрібнені овочі до золотої скоринки. Додайте сочевицю, перемішайте та тушкуйте ще 2-3 хвилини.

3

Готову засмажку додайте до картоплі з горошком та ретельно подрібніть ручним блендером до однорідної маси. Всипте спецій за смаком. Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні. Сформуйте з готової маси котлети, обваляйте в панірувальних сухарях і обсмажте на сковорідці до золотистої скоринки. Смачного!

Поради щодо приготування

До пісних котлет з сочевиці смакуватиме томатний або сметанковий соус з часничком і спеціями.

Другі страви Овочеві котлети Пісні страви Інші

Схожі рецепти

Запечений гарбуз з прянощами: простий рецепт приготування Легкий та корисний рецепт приготування гарбуза в якості гарніру чи десерту

1 год

5 порцій

Другі страви
Котлети з гарбуза: покроковий рецепт Корисні котлети з гарбузом, які сподобаються Вашій родині!

1 год 10 хв

3 порції

Другі страви
Гарбузова каша з кукурудзяною крупою: рецепт приготування Покроковий простий рецепт каші з гарбуза на сніданок

45 хв

2 порції

Другі страви
Пряний мармелад з гарбуза: покроковий рецепт приготування Здивуйте своїх гостей незвичною стравою з гарбуза!

1 год 10 хв

6 порцій

Другі страви

Новини кулінарії

Смачні домашні начинки для млинців на Масляну
Масляна
Як правильно загортати млинці
Цікаві підбірки
Млинці на Масляну по днях тижня
Масляна
Млинці на Масляну: рецепти з начинками покроково з фото
Цікаві підбірки
Що таке сир тофу: шкода і користь
Про продукт
Шеф-кухарі привітали шанувальників з Днем святого Валентина у соцмережах
Ектор Хіменес-Браво

Останні рецепти

Рецепт вінегрету: пісний салат Покрокове приготування салату вінегрет на Великодній піст

1 год

6 порцій

Овочеві салати
Пісний картопляний пиріг: домашній рецепт Покрокове приготування пісного пирога з картоплею і грибами без тіста

1 год 20 хв

4 порції

Другі страви
Рецепт домашніх налисників з м'ясом Покроковий рецепт приготування домашніх налисників з м'ясом

45 хв

4 порції

Другі страви