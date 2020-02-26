1

Відваріть зелену сочевицю в підсоленій воді до готовності 15-20 хвилин. Розморозьте горошок та відваріть в окремій каструлі 8-10 хвилин. Почистіть картоплю від шкірки, розріжте на дві половини та відваріть до готовності в підсоленій воді. У глибокій мисці потовчіть товкучкою картоплю з горошком.

2

Зніміть лушпиння з цибулі, почистіть моркву від шкірки. Цибулю наріжте дрібним кубиком, а моркву натріть на грубій тертці. Розігрійте сковорідку з олією, підсмажте на ній подрібнені овочі до золотої скоринки. Додайте сочевицю, перемішайте та тушкуйте ще 2-3 хвилини.

3

Готову засмажку додайте до картоплі з горошком та ретельно подрібніть ручним блендером до однорідної маси. Всипте спецій за смаком. Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні. Сформуйте з готової маси котлети, обваляйте в панірувальних сухарях і обсмажте на сковорідці до золотистої скоринки. Смачного!