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Смачно 24 Другі страви Гарніри з овочів Пісні страви з картоплі: домашній рецепт

Пісні страви з картоплі: домашній рецепт

1 год 20 хв

4 порції

150 ккал

Як приготувати пісний картопляний пиріг з грибами без тіста/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас надзвичайно смачний рецепт картопляної запіканки з грибами на Великий піст. Не секрет, що картопля вважається один з улюблених продуктів як дорослих, так і дітей. Страви з картоплі надзвичайно ситні і смачні. Рецепт пісної страви з картоплі чудово засмакує вашій родині під час Великоднього посту. Гайда готувати разом!

 

Інгредієнти

для страви

Рецепт приготування

1

Помийте та почистіть картоплю, натріть на дрібній тертці. Цибулю почистіть від лушпиння, розріжте на половину та наріжте дрібним кубиком. На розігрітій сковорідці з олією підсмажте цибулю до золотистої скоринки. 

2

Гриби помийте, почистіть та відваріть в підсоленій воді до готовності. Подрібніть готові гриби на м’ясорубці або за допомогою блендера. Змішайте в окремій мисці картоплю, цибулю та гриби – додайте спецій та ретельно вимішайте до однорідної маси.

3

Готову овочеву масу викладіть у деко, в якому ви будете випікати страву. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте запіканку до готовності 40-50 хвилин. Смачного!

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