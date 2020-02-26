1

Помийте та почистіть картоплю, натріть на дрібній тертці. Цибулю почистіть від лушпиння, розріжте на половину та наріжте дрібним кубиком. На розігрітій сковорідці з олією підсмажте цибулю до золотистої скоринки.

2

Гриби помийте, почистіть та відваріть в підсоленій воді до готовності. Подрібніть готові гриби на м’ясорубці або за допомогою блендера. Змішайте в окремій мисці картоплю, цибулю та гриби – додайте спецій та ретельно вимішайте до однорідної маси.

3

Готову овочеву масу викладіть у деко, в якому ви будете випікати страву. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте запіканку до готовності 40-50 хвилин. Смачного!