Пісні страви з картоплі: домашній рецепт
1 год 20 хв
4 порції
150 ккал
Як приготувати пісний картопляний пиріг з грибами без тіста/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас надзвичайно смачний рецепт картопляної запіканки з грибами на Великий піст. Не секрет, що картопля вважається один з улюблених продуктів як дорослих, так і дітей. Страви з картоплі надзвичайно ситні і смачні. Рецепт пісної страви з картоплі чудово засмакує вашій родині під час Великоднього посту. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Гриби
700 г
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Картопля
4 шт.
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Цибуля ріпчаста
2 шт.
-
Сіль
за смаком
-
Спеція базилік (сушений)
за смаком
Рецепт приготування
1
Помийте та почистіть картоплю, натріть на дрібній тертці. Цибулю почистіть від лушпиння, розріжте на половину та наріжте дрібним кубиком. На розігрітій сковорідці з олією підсмажте цибулю до золотистої скоринки.
2
Гриби помийте, почистіть та відваріть в підсоленій воді до готовності. Подрібніть готові гриби на м’ясорубці або за допомогою блендера. Змішайте в окремій мисці картоплю, цибулю та гриби – додайте спецій та ретельно вимішайте до однорідної маси.
3
Готову овочеву масу викладіть у деко, в якому ви будете випікати страву. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте запіканку до готовності 40-50 хвилин. Смачного!
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