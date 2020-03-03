1

У глибокій мисці перемішайте крохмаль з двома столовими ложками води, додайте всю воду та ще раз перемішайте до однорідної маси.

2

В окремій мисці просійте борошно, додайте олію та сіль. З’єднайте суміш з борошна з крохмалем та ретельно вимішайте тісто. Загорніть тісто в харчову плівку та охолодіть в холодильнику дві години.

3

Помийте та почистіть картоплю від шкірки, відваріть до готовності в підсоленій воді та охолодіть. Почистіть цибулю, розріжте на дві половини та підсмажте на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки.

4

Помийте гриби, почистіть від шкірки та дрібно поріжте шматочками. Додайте гриби до цибулі та смажте ще хвилин 5-7.

5

Відварену картоплю розімніть до стану пюре, поперчіть та додайте засмажку з грибів і цибулі, свіжу подрібнену зелень – перемішайте.

6

Тісто викладіть на стіл і розкатайте в дуже тонкий пласт. За допомогою форми або звичайної склянки вирізаємо з тіста круглі заготовки. У центр кожної заготовки кладемо чайну ложку остиглої начинки з картоплі і грибів. Щільно защипіть краї вареника та присипте борошном.

7

У великій каструлі з підсоленою киплячою водою відваріть вареники до готовності 4-5 хвилин. Смачного!