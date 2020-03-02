Пісний борщ – рецепт з вушками – покрокове приготування

1

Картоплю, моркву, цибулю, капусту почистіть і помийте. Буряк радимо перед приготуванням запекти у духовці, так він буде більш ароматним. Натріть буряк на тертці та скропіть його лимонним соком. Картоплю наріжте кубиками та помістіть в каструлю з водою. Додайте дрібно порізану капусту та варіть до напівготовності. Моркву натріть, цибулю дрібно поріжте. Викладіть їх та буряк на сковорідку та протушкуйте 3-4 хвилини з томатною пастою.

2

В каструлю з картоплею та капустою додайте квасолю. Якщо ви купуєте квасолю у банці, то її можна додавати одразу. Якщо ви використовуєте свіжу, то попередньо її потрібно замочити на 6-8 годин у холодній воді. Додайте в каструлю заправку з овочів та варіть ще 10-15 хвилин.

3

Для "вушок": якщо гриби сушені – замочіть їх на 30 хвилин в гарячій воді та добре промийте. Якщо свіжі – добре промийте і почистіть від піску. Наріжте гриби невеликими шматочками та покладіть у каструлю з водою. Варіть на невеликому вогні 20 хвилин.

4

Моркву та цибулю почистіть. Натріть моркву на тертці, а цибулю дрібно наріжте. Смажте овочі 3-4 хвилини на невеликій кількості олії. Вийміть шумівкою гриби та викладіть до овочів. Смажте ще 2-3 хвилини, додайте сіль та перець. Пісдя цього зніміть з вогню та перебийте у блендері до однорідності.

5

Замішайте тісто, як на вареники. Розкачайте тісто, наріжте тісто квадратиками 4х4 сантиметри або кружечками. На середину кожного квадрата викладіть чайну ложку начинки і зліпіть вушка: зробіть вареники, а потім кінці трикутника з'єднайте разом.

6



Відваріть порційно вушка у киплячій підсоленій воді, додавши у воду столову ложку олії, 1 лавровий листок і 2 горошини чорного перцю. Варіть після закипання 2-3 хвилини.

7

Готовий борщ посипте зеленню та в кожну тарілку викладайте по 4-5 грибних "вушок".