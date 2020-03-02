Пісний борщ – рецепт з вушками – покрокове приготування

Пісний борщ з "вушками": рецепт
2 год
9 порцій
76 ккал
Борщ із вушками – це традиційна західноукраїнська страва. Вушка – такі вироби з тіста, як равіолі чи пельмені, але з пісною грибною начинкою.
Раніше борщ закислювали буряковим квасом, що давав особливу кислинку. Зараз усе частіше для цих цілей використовують оцет чи лимонний сік.
Для приготування вушек беруть сушені білі гриби або свіжі в такій же кількості.
Інгредієнти
-
Білокачана капуста
0,25 шт.
-
Картопля
5-7 шт.
-
Лавровий лист
1 за смаком
-
Лимонний сік
2 ст. л.
-
Цибуля ріпчаста
1 шт.
-
Морква
1 шт.
-
Овочевий бульйон
1,5 л
-
Буряк
1 шт.
-
Сіль
1 за смаком
-
Томатна паста
2 ст. л.
-
Квасоля
1 банка
-
Часник
4 зубчики
-
Вода
20 г
-
Цибуля ріпчаста
1 шт.
-
Олія соняшникова
2 ст. л.
-
Мелений чорний перець
1 за смаком
-
Морква
1 шт.
-
Борошно пшеничне
1 склянка
-
Сіль
1 за смаком
-
Сушені білі гриби
300 г
Рецепт приготування
1
Картоплю, моркву, цибулю, капусту почистіть і помийте. Буряк радимо перед приготуванням запекти у духовці, так він буде більш ароматним. Натріть буряк на тертці та скропіть його лимонним соком. Картоплю наріжте кубиками та помістіть в каструлю з водою. Додайте дрібно порізану капусту та варіть до напівготовності. Моркву натріть, цибулю дрібно поріжте. Викладіть їх та буряк на сковорідку та протушкуйте 3-4 хвилини з томатною пастою.
2
В каструлю з картоплею та капустою додайте квасолю. Якщо ви купуєте квасолю у банці, то її можна додавати одразу. Якщо ви використовуєте свіжу, то попередньо її потрібно замочити на 6-8 годин у холодній воді. Додайте в каструлю заправку з овочів та варіть ще 10-15 хвилин.
3
Для "вушок": якщо гриби сушені – замочіть їх на 30 хвилин в гарячій воді та добре промийте. Якщо свіжі – добре промийте і почистіть від піску. Наріжте гриби невеликими шматочками та покладіть у каструлю з водою. Варіть на невеликому вогні 20 хвилин.
4
Моркву та цибулю почистіть. Натріть моркву на тертці, а цибулю дрібно наріжте. Смажте овочі 3-4 хвилини на невеликій кількості олії. Вийміть шумівкою гриби та викладіть до овочів. Смажте ще 2-3 хвилини, додайте сіль та перець. Пісдя цього зніміть з вогню та перебийте у блендері до однорідності.
5
Замішайте тісто, як на вареники. Розкачайте тісто, наріжте тісто квадратиками 4х4 сантиметри або кружечками. На середину кожного квадрата викладіть чайну ложку начинки і зліпіть вушка: зробіть вареники, а потім кінці трикутника з'єднайте разом.
6
Відваріть порційно вушка у киплячій підсоленій воді, додавши у воду столову ложку олії, 1 лавровий листок і 2 горошини чорного перцю. Варіть після закипання 2-3 хвилини.
7
Готовий борщ посипте зеленню та в кожну тарілку викладайте по 4-5 грибних "вушок".
Поради щодо приготування
Пісний прозорий борщ часом заправляють часником.
Схожі рецепти
Новини кулінарії
Останні рецепти
1 год 20 хв
8 порцій
1 год
6 порцій
1 год
4 порції