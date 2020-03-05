Пісний гречаний пиріг – рецепт пирога з гречки і картоплі

Пісний гречаний пиріг: домашній рецепт
2 год
4 порції
160 ккал
Як приготувати пісний пиріг з гречки і картоплі/Смачно24
Якщо ви ще не готували для своїх рідних гречаний пиріг, не зволікайте, мерщій готувати разом зі Смачно 24! Гречаний пиріг на Галичині називають – яворівським. Він надзвичайно смачний та ситний. Під час посту його готують зі смаженою цибулькою, а в святкові дні додають ще шкварки та рясно поливають сметаною.
Інгредієнти
-
Свіжі дріжджі
30 г
-
Олія соняшникова
2 ст. л.
-
Борошно пшеничне
500 г
-
Цукор
за смаком
-
Сіль
за смаком
-
Тепла вода
250 мл
-
Яєчний жовток
2 шт.
-
Гречка
1 склянка
-
Картопля
6 шт.
-
Цибуля ріпчаста
2 шт.
-
Олія соняшникова
для смаження
-
Часник
3 зубчики
Рецепт приготування
1
Для приготування дріжджового тіста посипте дріжджі цукром, дайте розійтися. З борошна, теплої води, дріжджів, дрібки солі, цукру і 1 жовтка замісіть некруте тісто, додайте олію та ще раз ретельно вимісіть тісто, щоб воно ввібрало жир. Покладіть готове тісто в миску, накрийте харчовою плівкою та поставте в тепле місце, щоб воно підросло.
2
Поки тісто підростає, готуємо начинку для пирога. Помийте та почистіть картоплю від шкірки, відваріть в соленій воді до готовності та охолодіть.
3
Промийте та відваріть гречку в підсоленій воді до готовності. Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте дрібним кубиком. На розігрітій сковорідці з олією підсмажте цибулю до золотистої скоринки.
4
З’єднайте підсмажену цибулю з картоплею та гречкою, додайте подрібнений часник та ретельно перемішайте масу. За бажанням можна додати спецій.
5
Розкатайте тісто, викладіть в форму для випікання пирога, додайте начинку та розрівняйте силіконовою лопаткою або ложкою. Загорніть краї тіста, щоб вони вкрили всю начинку та защипіть краї пирога.
6
Збийте виделкою жовток з водою та змастіть ним тісто. Випікайте пісний гречаний пиріг в духовці розігрітій до 200 градусів 60-65 хвилин. Смачного!
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