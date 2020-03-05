Пісний гречаний пиріг – рецепт пирога з гречки і картоплі

1

Для приготування дріжджового тіста посипте дріжджі цукром, дайте розійтися. З борошна, теплої води, дріжджів, дрібки солі, цукру і 1 жовтка замісіть некруте тісто, додайте олію та ще раз ретельно вимісіть тісто, щоб воно ввібрало жир. Покладіть готове тісто в миску, накрийте харчовою плівкою та поставте в тепле місце, щоб воно підросло.

2

Поки тісто підростає, готуємо начинку для пирога. Помийте та почистіть картоплю від шкірки, відваріть в соленій воді до готовності та охолодіть.

3

Промийте та відваріть гречку в підсоленій воді до готовності. Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте дрібним кубиком. На розігрітій сковорідці з олією підсмажте цибулю до золотистої скоринки.

4

З’єднайте підсмажену цибулю з картоплею та гречкою, додайте подрібнений часник та ретельно перемішайте масу. За бажанням можна додати спецій.

5

Розкатайте тісто, викладіть в форму для випікання пирога, додайте начинку та розрівняйте силіконовою лопаткою або ложкою. Загорніть краї тіста, щоб вони вкрили всю начинку та защипіть краї пирога.

6

Збийте виделкою жовток з водою та змастіть ним тісто. Випікайте пісний гречаний пиріг в духовці розігрітій до 200 градусів 60-65 хвилин. Смачного!