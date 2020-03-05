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Пісний гречаний пиріг: домашній рецепт

2 год

4 порції

160 ккал

1 / 5
Пісний гречаний пиріг – рецепт пирога з гречки і картоплі

Як приготувати пісний пиріг з гречки і картоплі/Смачно24

Якщо ви ще не готували для своїх рідних гречаний пиріг, не зволікайте, мерщій готувати разом зі Смачно 24! Гречаний пиріг на Галичині називають – яворівським. Він надзвичайно смачний та ситний. Під час посту його готують зі смаженою цибулькою, а в святкові дні додають ще шкварки та рясно поливають сметаною. 

Інгредієнти

для тіста

  • Свіжі дріжджі

    30 г

  • Олія соняшникова

    2 ст. л.

  • Борошно пшеничне

    500 г

  • Цукор

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

  • Тепла вода

    250 мл

  • Яєчний жовток

    2 шт.

для начинки

  • Гречка

    1 склянка

  • Картопля

    6 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    2 шт.

  • Олія соняшникова

    для смаження

  • Часник

    3 зубчики

Рецепт приготування

1

Для приготування дріжджового тіста посипте дріжджі цукром, дайте розійтися. З борошна, теплої води, дріжджів, дрібки солі, цукру і 1 жовтка замісіть некруте тісто, додайте олію та ще раз ретельно вимісіть тісто, щоб воно ввібрало жир. Покладіть готове тісто в миску, накрийте харчовою плівкою та поставте в тепле місце, щоб воно підросло.

2

Поки тісто підростає, готуємо начинку для пирога. Помийте та почистіть картоплю від шкірки, відваріть в соленій воді до готовності та охолодіть. 

3

Промийте та відваріть гречку в підсоленій воді до готовності. Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте дрібним кубиком. На розігрітій сковорідці з олією підсмажте цибулю до золотистої скоринки.

4

З’єднайте підсмажену цибулю з картоплею та гречкою, додайте подрібнений часник та ретельно перемішайте масу. За бажанням можна додати спецій. 

5

Розкатайте тісто, викладіть в форму для випікання пирога, додайте начинку та розрівняйте силіконовою лопаткою або ложкою. Загорніть краї тіста, щоб вони вкрили всю начинку та защипіть краї пирога.

6

Збийте виделкою жовток з водою та змастіть ним тісто. Випікайте пісний гречаний пиріг в духовці розігрітій до 200 градусів 60-65 хвилин. Смачного!

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