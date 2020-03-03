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Як приготувати пісний домашній майонез: рецепт

25 хв

4 порції

85 ккал

Пісний майонез – рецепт своїми руками – домашній майонез

Домашній низькокалорійний майонез/Смачно24

Пісний низькокалорійний майонез на основі оливкової олії підходить, як заправка абсолютно до всіх страв: салатів, м’яса, риби, закусок. Він насичує смак пісної страви та чудово заміняє калорійний класичний майонез. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для соусу

  • Вода

    1,5 склянки

  • Гірчиця

    2,5 ст. л.

  • Лимонний сік

    1,5 ст. л.

  • Борошно пшеничне

    1/2 склянки

  • Оливкова олія

    4 ст. л.

  • Цукор

    1 ст. л.

  • Сіль

    1,5 ч. л.

Рецепт приготування

1

Просійте борошно через дрібне сито, розведіть невеликою кількістю води та розітріть, щоб не було грудочок.

2

Воду, що залишилась долийте до борошна та доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Зніміть з вогню  та остудіть.

3

Оливкову олію змішайте з гірчицею та лимонним соком, додайте сіль і цукор. Ретельно збийте блендером і невеликими порціями введіть охолоджену заварену муку. Збивайте близько п’яти хвилин до густої маси. Смачного!

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