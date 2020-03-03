Пісний майонез – рецепт своїми руками – домашній майонез

Як приготувати пісний домашній майонез: рецепт
25 хв
4 порції
85 ккал
Домашній низькокалорійний майонез/Смачно24
Пісний низькокалорійний майонез на основі оливкової олії підходить, як заправка абсолютно до всіх страв: салатів, м’яса, риби, закусок. Він насичує смак пісної страви та чудово заміняє калорійний класичний майонез. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Вода
1,5 склянки
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Гірчиця
2,5 ст. л.
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Лимонний сік
1,5 ст. л.
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Борошно пшеничне
1/2 склянки
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Оливкова олія
4 ст. л.
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Цукор
1 ст. л.
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Сіль
1,5 ч. л.
Рецепт приготування
1
Просійте борошно через дрібне сито, розведіть невеликою кількістю води та розітріть, щоб не було грудочок.
2
Воду, що залишилась долийте до борошна та доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Зніміть з вогню та остудіть.
3
Оливкову олію змішайте з гірчицею та лимонним соком, додайте сіль і цукор. Ретельно збийте блендером і невеликими порціями введіть охолоджену заварену муку. Збивайте близько п’яти хвилин до густої маси. Смачного!
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