Пісний майонез – рецепт своїми руками – домашній майонез

1

Просійте борошно через дрібне сито, розведіть невеликою кількістю води та розітріть, щоб не було грудочок.

2

Воду, що залишилась долийте до борошна та доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Зніміть з вогню та остудіть.

3

Оливкову олію змішайте з гірчицею та лимонним соком, додайте сіль і цукор. Ретельно збийте блендером і невеликими порціями введіть охолоджену заварену муку. Збивайте близько п’яти хвилин до густої маси. Смачного!