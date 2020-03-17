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Смачно 24 Авторські рецепти Ліза Глінська Пісний медовий кекс з горішками: рецепт Лізи Глінської

Пісний медовий кекс з горішками: рецепт Лізи Глінської

35 хв

6 порцій

260 ккал

0 / 5
Пісний медовий кекс з горіхами – рецепт Лізи Глінської

Як приготувати пісний кекс/Смачно24

Єлизавета Глінська пропонує смачний рецепт пісного кексу для всієї родини. Медовий кекс з горішками швидкий у приготуванні та дуже ситний. Волоський горіх у рецепті можна замінити на пекан, або будь-які інші горіхи. Піст може бути смачним та ситним!

Інгредієнти

для тіста

  • Вода

    100 мл

  • Волоські горіхи

    50 г

  • Олія соняшникова

    50 мл

  • Мелена кориця

    за смаком

  • Мигдальне борошно

    50 г

  • Борошно пшеничне

    150 г

  • Мед

    50 мл

  • Розпушувач

    6 г

  • Цукор

    70 г

  • Цедра апельсина

    за смаком

для декору

  • Нейтральної глазурі

    50 г

Рецепт приготування

1

Загрійте воду, щоб вона була гарячою. Змішайте воду з цукром, медом, олією і цедрою апельсина. Борошно змішайте з мигдальним, розпушувачем та корицею – додайте всі інгредієнти до цукрової суміші. Всі інгредієнти ретельно перемішайте до однорідної консистенції.

2

Деко для випікання змажте олією, присипте борошном. Волоські горіхи підсмажте на сухій сковорідці та подрібніть ножем. Висипте горіхи на дно деко та розрівняйте по всій поверхні.

3

На горіхи вилийте тісто, але так щоб вони не змішались з ним.

4

Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте кекс 30-35 хвилин до готовності.

5

Готовий кекс обережно дістаньте з деко, поки він ще гарячий. Охолодіть медовий кекс та промажте гарячою нейтральною глазур'ю боки та верх випічки. Смачного! 

Ліза Глінська Солодка випічка Десерти Авторські рецепти

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