Пісний медовий кекс з горіхами – рецепт Лізи Глінської

1

Загрійте воду, щоб вона була гарячою. Змішайте воду з цукром, медом, олією і цедрою апельсина. Борошно змішайте з мигдальним, розпушувачем та корицею – додайте всі інгредієнти до цукрової суміші. Всі інгредієнти ретельно перемішайте до однорідної консистенції.

2

Деко для випікання змажте олією, присипте борошном. Волоські горіхи підсмажте на сухій сковорідці та подрібніть ножем. Висипте горіхи на дно деко та розрівняйте по всій поверхні.

3

На горіхи вилийте тісто, але так щоб вони не змішались з ним.

4

Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте кекс 30-35 хвилин до готовності.

5

Готовий кекс обережно дістаньте з деко, поки він ще гарячий. Охолодіть медовий кекс та промажте гарячою нейтральною глазур'ю боки та верх випічки. Смачного!