Пісний медовий кекс з горіхами – рецепт Лізи Глінської

Пісний медовий кекс з горішками: рецепт Лізи Глінської
35 хв
6 порцій
260 ккал
Як приготувати пісний кекс/Смачно24
Єлизавета Глінська пропонує смачний рецепт пісного кексу для всієї родини. Медовий кекс з горішками швидкий у приготуванні та дуже ситний. Волоський горіх у рецепті можна замінити на пекан, або будь-які інші горіхи. Піст може бути смачним та ситним!
Інгредієнти
-
Вода
100 мл
-
Волоські горіхи
50 г
-
Олія соняшникова
50 мл
-
Мелена кориця
за смаком
-
Мигдальне борошно
50 г
-
Борошно пшеничне
150 г
-
Мед
50 мл
-
Розпушувач
6 г
-
Цукор
70 г
-
Цедра апельсина
за смаком
-
Нейтральної глазурі
50 г
Рецепт приготування
1
Загрійте воду, щоб вона була гарячою. Змішайте воду з цукром, медом, олією і цедрою апельсина. Борошно змішайте з мигдальним, розпушувачем та корицею – додайте всі інгредієнти до цукрової суміші. Всі інгредієнти ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
2
Деко для випікання змажте олією, присипте борошном. Волоські горіхи підсмажте на сухій сковорідці та подрібніть ножем. Висипте горіхи на дно деко та розрівняйте по всій поверхні.
3
На горіхи вилийте тісто, але так щоб вони не змішались з ним.
4
Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте кекс 30-35 хвилин до готовності.
5
Готовий кекс обережно дістаньте з деко, поки він ще гарячий. Охолодіть медовий кекс та промажте гарячою нейтральною глазур'ю боки та верх випічки. Смачного!
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