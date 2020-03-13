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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Пісний морквяний кекс від Лізи Глінської

Пісний морквяний кекс від Лізи Глінської

1 год 15 хв

4 порції

230 ккал

0 / 5
Пісний морквяний кекс – рецепт з фото від Лізи Глінської

Як приготувати домашній пісний морквяний кекс/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас рецепт пісного морквяного кексу від переможниці 3 сезону кулінарного шоу “Мастер Шеф”, талановитого кондитера та автора кулінарних книг – Єлизавети Глінської. Морквяний кекс легкий у приготуванні та не потребує багато часу на випікання. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для кексу

  • Апельсиновий сік

    60 мл

  • Волоські горіхи

    150 г

  • Олія соняшникова

    80 мл

  • Мелена кориця

    1/3 ч. л.

  • Морква

    250 г

  • Борошно пшеничне

    130 г

  • Розпушувач

    10 г

  • Цукор

    140 г

  • Сіль

    1 дрібка

  • Цедра апельсина

    1 шт.

для глазурі

  • Апельсиновий сік

    50 мл

  • Цукрова пудра

    150 г

  • Цедра апельсина

    1 шт.

Рецепт приготування

1

морквяний кексПросійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. В глибокій мисці ретельно перемішуємо борошно, розпушувач, цукор, сіль корицю та цедру апельсина.

2

кекс піснийНа дрібній тертці натираємо заздалегідь помиту і почищену моркву. В іншій мисці змішуємо моркву, апельсиновий сік, олію і підсмажені на сухій сковорідці волоські горіхи. 

3

пісний рецепт кексуЗ’єднуємо суміш з морквою та суміш з борошном та ретельно вимішуємо всі інгредієнти до однорідної консистенції. 

4

Змастіть форми для випікання кексу вершковим маслом та присипте борошном. Викладіть масу для кексу в деко для випікання та розрівняйте силіконовою лопаткою.

5

кексРозігрійте духовку до 170 градусів та випікайте морквяний кекс 50-60 хвилин до готовності.

6

морквяний кекс рецептДля приготування глазурі змішайте апельсиновий сік з цукровою пудрою, додайте цедру апельсина та перемішайте. Змастіть цитрусовою глазур'ю гарячий морквяний кекс. Смачного! 

Поради щодо приготування

Інгредієнти розраховані на форму для випікання 16х6 см і висотою 5 см. 

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