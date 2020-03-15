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Пісний салат з черемші: швидкий рецепт

15 хв

2 порції

110 ккал

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Салат з черемші – рецепт пісного салату із зелені і картоплі

Як приготувати салат з черемші/Смачно24

Чи існують якісь ще салати з черемші, окрім відомого з яйцем? Існують. Смачно24 підготував для вас рецепт пісного салату з зелені та картоплі. Смачно та ситно.

Інгредієнти

Для салату з черемші

  • Картопля

    2 шт.

  • Олія соняшникова

    за смаком

  • Огірок

    2 шт.

  • Сіль

    за смаком

  • Черемша

    1 пучок

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки та відваріть в підсоленій воді. Наріжте картоплю маленькими кубиками. Також, подрібнюємо помиту черемшу та свіжий огірок.

2

Змішуємо всі інгредієнти в салатниці, додаємо сіль та олію. Як заправку можна використовувати майонез або сметану. Смачного!

Поради щодо приготування

Картоплю можна використовувати варену або запечену у духовці. Якщо плануєте салат на пікнік — запечіть її в вуглях. Це додасть страві особливого аромату та присмаку.

Цю закуску можна подавати як салат у звичному вигляді, а можна в тарталетці або грінці.

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