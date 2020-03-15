Салат з черемші – рецепт пісного салату із зелені і картоплі

Поради щодо приготування

Картоплю можна використовувати варену або запечену у духовці. Якщо плануєте салат на пікнік — запечіть її в вуглях. Це додасть страві особливого аромату та присмаку.

Цю закуску можна подавати як салат у звичному вигляді, а можна в тарталетці або грінці.