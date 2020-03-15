Салат з черемші – рецепт пісного салату із зелені і картоплі

Пісний салат з черемші: швидкий рецепт
15 хв
2 порції
110 ккал
Як приготувати салат з черемші/Смачно24
Чи існують якісь ще салати з черемші, окрім відомого з яйцем? Існують. Смачно24 підготував для вас рецепт пісного салату з зелені та картоплі. Смачно та ситно.
Інгредієнти
-
Картопля
2 шт.
-
Олія соняшникова
за смаком
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Огірок
2 шт.
-
Сіль
за смаком
-
Черемша
1 пучок
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки та відваріть в підсоленій воді. Наріжте картоплю маленькими кубиками. Також, подрібнюємо помиту черемшу та свіжий огірок.
2
Змішуємо всі інгредієнти в салатниці, додаємо сіль та олію. Як заправку можна використовувати майонез або сметану. Смачного!
Поради щодо приготування
Картоплю можна використовувати варену або запечену у духовці. Якщо плануєте салат на пікнік — запечіть її в вуглях. Це додасть страві особливого аромату та присмаку.
Цю закуску можна подавати як салат у звичному вигляді, а можна в тарталетці або грінці.
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