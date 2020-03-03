Пісний салат з грибами: смачний домашній рецепт
40 хв
4 порції
140 ккал
Як приготувати пісний салат з грибами/Смачно24
Пісні страви теж можуть бути смачними та ситними, наш рецепт салату саме такий! Смачно 24 підготував для вас рецепт пісного салату з грибами, який смакуватиме кожному члену вашої родини. Для заправки салату ви можете використати пісний майонез або сметану. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Мариновані печериці
300 г
-
Зелений горошок
1 банка
-
Зелень (улюблена)
за смаком
-
Картопля
5 шт.
-
Майонез
за смаком
-
Квашений огірок
2 шт.
Рецепт приготування
1
Відваріть до готовності картоплю в мундирах, охолодіть та зніміть шкірку. Наріжте картоплю середнім кубиком.
2
Наріжте гриби та квашені огірки дрібним кубиком. Злийте воду з зеленого горошку та викладіть всі інгредієнти в глибоку миску. Помийте свіжу зелень та дрібно наріжте.
3
Змішайте всі інгредієнти в глибокій салатниці та додайте пісний майонез. Перекладіть салат в презентаційну тарілку та посипте зеленню. Смачного!
Схожі рецепти
Новини кулінарії
Останні рецепти
25 хв
4 порції
45 хв
6 порцій
2 год
9 порцій