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Рецепт пісного штруделя з вишнею

50 хв

4 порції

139 ккал

0 / 5
Пісний штрудель з вишнею – рецепт приготування з відео

Як приготувати пісний штрудель вдома/Смачно24

Приготуйте пісний штрудель з двома начинками для своїх рідних разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Вишня

    500 г

  • Олія соняшникова

    40 мл

  • Мелена кориця

    2 ч. л.

  • Борошно пшеничне

    350 г

  • Цукор

    3 ст. л.

  • Тепла вода

    50 мл

  • Яблука

    3 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. У глибокій мисці змішайте борошно, цукор, олію і гарячу воду – замісіть однорідне тісто.

2

Помийте і почистіть яблука від шкірки, наріжте дрібними шматочками й посипте корицею. Вишню без кісточок посипте цукром.

3

Деко для випікання змастіть вершковим маслом або застеліть пергаментом для випікання.

4

Готове тісто розділіть на 4 частини, розкачайте та заповніть начинкою. Закрутіть тісто з начинкою та випікайте в розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин.

5

Присипте готовий штрудель цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!

Поради щодо приготування

Як приготувати пісний штрудель – рецепт з відео:

 

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