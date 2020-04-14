Пісний штрудель з вишнею – рецепт приготування з відео

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. У глибокій мисці змішайте борошно, цукор, олію і гарячу воду – замісіть однорідне тісто.

2

Помийте і почистіть яблука від шкірки, наріжте дрібними шматочками й посипте корицею. Вишню без кісточок посипте цукром.

3

Деко для випікання змастіть вершковим маслом або застеліть пергаментом для випікання.

4

Готове тісто розділіть на 4 частини, розкачайте та заповніть начинкою. Закрутіть тісто з начинкою та випікайте в розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин.

5

Присипте готовий штрудель цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!