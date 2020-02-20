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Смачно 24 Випічка Піца Рецепт класичної піци Маргарита

Рецепт класичної піци Маргарита

45 хв

4 порції

220 ккал

Як приготувати піцу “Маргарита”/Смачно24

Піца – це, мабуть, найулюбленіша їжа від якої просто не можливо відмовитися. Вже століттями рецепт піци “Маргарита”, яка є класикою, не змінюється рецептура та інгредієнти.

Смачно 24 підготував для вас рецепт піци “Маргарита” з класичною італійською начинкою. Всі інгредієнти для ничинки піци мають бути свіжі та якісні. 

Інгредієнти

для начинки

Рецепт приготування

1

рецепт піциЗаздалегідь приготуйте тісто на піцу. Тоненько розкатайте його, притрусіть борошном та викладіть на форму для випікання. Змастіть тісто кетчупом та рівномірно розрівняйте його ложкою.

2

піца рецептНатріть сир на грубій тетрці абополамайте шматочками, посипте на тісто. Помийте помідори, наріжте кільцями та викладіть на шар з сиру. Посипте сухими спеціями орегано. 

3

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте піцу 20-25хвилиндо готовності. Помийте листочки свіжого базиліку та викладіть на готову піцу. Смачного!

Піца Випічка

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