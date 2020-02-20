Рецепт класичної піци Маргарита
45 хв
4 порції
220 ккал
Як приготувати піцу “Маргарита”/Смачно24
Піца – це, мабуть, найулюбленіша їжа від якої просто не можливо відмовитися. Вже століттями рецепт піци “Маргарита”, яка є класикою, не змінюється рецептура та інгредієнти.
Смачно 24 підготував для вас рецепт піци “Маргарита” з класичною італійською начинкою. Всі інгредієнти для ничинки піци мають бути свіжі та якісні.
Інгредієнти
-
Сир Моцарела
200 г
-
Базилік (зелень)
за смаком
-
Кетчуп
за смаком
-
Орегано
за смаком
-
Помідор
за смаком
Рецепт приготування
1
Заздалегідь приготуйте тісто на піцу. Тоненько розкатайте його, притрусіть борошном та викладіть на форму для випікання. Змастіть тісто кетчупом та рівномірно розрівняйте його ложкою.
2
Натріть сир на грубій тетрці абополамайте шматочками, посипте на тісто. Помийте помідори, наріжте кільцями та викладіть на шар з сиру. Посипте сухими спеціями орегано.
3
Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте піцу 20-25хвилиндо готовності. Помийте листочки свіжого базиліку та викладіть на готову піцу. Смачного!
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