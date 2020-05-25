Рецепт пюре з зеленого горошку на вершках
25 хв
4 порції
142 ккал
Як приготувати пюре з зеленого горошку/Смачно24
Якщо ви ще не куштували пюре з зеленого горошку, не гайте часу, хутчіш приготуйте цей надзвичайно смачний гарнір вдома. Рецепт приготування простий та швидкий, для пюре можна використовувати як морожений горошок так і свіжий.
Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Зелений горошок
500 г
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Мелений чорний перець
за смаком
-
Вершки
100 мл
-
Вершкове масло
50 г
-
Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Розігрійте невелику каструлю з вершковим маслом. Всипте горошок в каструлю та підсмажте до хвилини, якщо він свіжий та 4-5 хвилин – заморожений.
2
Влийте до горошку 1 склянку води, накрийте кришкою та тушкуйте 8-10 хвилин на маленькому вогні.
3
Посоліть та поперчіть горошок за смаком, додайте вершків та перемішайте. Як тільки вершки почнуть закипати, зніміть горошок з вогню.
4
Подрібніть горошок у вершках за допомогою ручного блендера в пюре. Подавайте зелений горошок з рибним стейком або курятиною. Смачного!
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