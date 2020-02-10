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Смачний рецепт плову з куркою

55 хв

8 порцій

138 ккал

Готуємо плов з курячим філе/Смачно24

Хоч і традиційно узбецький плов готують з баранини, Смачно 24 пропонує приготувати вам його з курячим філе. Курятина зробить плов менш калорійним, та додасть свої цікаві смакові нотки у цю традиційну східну страву. А якщо додатково посиплете приготований плов гранатом – він буде ще смачнішим!

Інгредієнти

для плову

Рецепт приготування

1

Помийте куряче філе, просушіть його паперовим рушником та поріжте на невеликі шматочки. На розігрітій сковорідці, змащеній олією, підсмажте шматочки курячого філе до золотистої скоринки.

2

Замочіть рис, промийте його, щоб вода була чистою та прозорою. 

3

Почистьте цибулю та моркву. Цибулю потрібно порізати кубиком, а моркву натріть на грубій терці. Додайте овочі до м’яса, ретельно перемішайте та заправте томатною пастою. Посоліть та поперчіть засмажку для плову, ще раз перемішайте. Почистьте часник та легенько придавіть на нього лезом ножа.

4

Промитий рис засипте в глибоку сковорідку, залийте водою та додайте спецій: сіль, барбарис, зіру та часник. Тушкуйте плов під закритою кришкою до повного википання з нього води. Приблизно, це займе 40-50 хвилин. Смачного!

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