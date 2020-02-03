Покроковий рецепт плову
2 год
8 порцій
359 ккал
Плов – традиційна страва східної кухні. Вважають, що плов з’явився в середовищі тюрських кочівників Середньої Азії. Однак, легенди також пов'язують походження плову з Олександром Македонським, який приніс цю страву від персів.
Приготувати плов можна з будь-якого м’яса, але традиційно узбецький плов готують з баранини. Особливий аромат плову надають спеції: барбарис, зіра, куркума. Ми пропонуємо вам приготувати плов з свининою за нашим рецептом Смачно 24.
Інгредієнти
-
Барбарис
1 ст. л.
-
Зіра
1 ст. л.
-
Червоний мелений перець
за смаком
-
Цибуля ріпчаста
500 г
-
Олія соняшникова
для смаження
-
Мелена куркума
1/2 ст. л.
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Морква
600 г
-
Рис довгозернистий
1 кг
-
Свинина
1,5 кг
-
Сіль
за смаком
-
Часник
1 головка
Рецепт приготування
1
Почистіть цибулю, розріжте на дві половини та наріжте соломкою. Розігрійте сковорідку, налийте олії та підсмажте цибулю до золотистого кольору. М’ясо добре помийте, наріжте кубиками 2х2 см та підсмажте разом з цибулею до золотої скоринки.
2
Помийте моркву, почистіть від шкірки та натріть на грубій терці. Додайте моркву до м’яса та цибулі, смажте протягом 10 хвилин. До смаженої свинини з овочами додайте спецій: зіру, барбарис і куркуму. Посоліть та поперчіть страву, ретельно перемішайте все в сковорідці.
3
Перекладіть м’ясо з овочами для плову в гусятницю, налийте чистої води, щоб вона трішки накрила м’ясо. Тушіть протягом 45 хвилин на малому вогні.
4
Промийте рис 5-6 разів, щоб вода залишилась прозорою. Висипіть рис до м’яса, але не перемішуйте. Розрівняйте його силіконовою лопаткою або ложкою, обережно долийте теплої води в гусятницю. Вода має накрити рис приблизно на 2 см. Злегка посоліть плов та тушіть до того часу, поки рис не вбере всю воду.
5
Занурте в центр плову головку часнику та трохи вдавіть його в рис. Щоб пар з плову краще виходив, зробіть у ньому кілька отворів ложкою. Готуйте плов під кришкою до готовності, приблизно ще 25-30 хвилин. Перед куштуванням перемішайте всі інгредієнти. Смачного!
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