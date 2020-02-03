1

Почистіть цибулю, розріжте на дві половини та наріжте соломкою. Розігрійте сковорідку, налийте олії та підсмажте цибулю до золотистого кольору. М’ясо добре помийте, наріжте кубиками 2х2 см та підсмажте разом з цибулею до золотої скоринки.

2

Помийте моркву, почистіть від шкірки та натріть на грубій терці. Додайте моркву до м’яса та цибулі, смажте протягом 10 хвилин. До смаженої свинини з овочами додайте спецій: зіру, барбарис і куркуму. Посоліть та поперчіть страву, ретельно перемішайте все в сковорідці.

3

Перекладіть м’ясо з овочами для плову в гусятницю, налийте чистої води, щоб вона трішки накрила м’ясо. Тушіть протягом 45 хвилин на малому вогні.

4

Промийте рис 5-6 разів, щоб вода залишилась прозорою. Висипіть рис до м’яса, але не перемішуйте. Розрівняйте його силіконовою лопаткою або ложкою, обережно долийте теплої води в гусятницю. Вода має накрити рис приблизно на 2 см. Злегка посоліть плов та тушіть до того часу, поки рис не вбере всю воду.

5

Занурте в центр плову головку часнику та трохи вдавіть його в рис. Щоб пар з плову краще виходив, зробіть у ньому кілька отворів ложкою. Готуйте плов під кришкою до готовності, приблизно ще 25-30 хвилин. Перед куштуванням перемішайте всі інгредієнти. Смачного!