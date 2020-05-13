Полуниця в шоколаді: легкий рецепт в домашніх умовах

1

Ретельно миємо полуницю, плодоніжки не видаляйте. Просушіть полуницю на паперових рушниках та підготуйте парову баню для шоколаду.

2

Розтопіть шоколад у окремих мисочках на водяній бані або у мікрохвильовій печі. В розтоплений шоколад вмочуємо цілу полуницю та викладаємо на пергамент.

3

Шоколад, що залишився перелийте в кондитерський мішок та полийте ним зверху полуницю в шоколаді, щоб утворились красиві візерунки. Чорний шоколад полийте білим, молочний чорним, білий молочним.

4

Поставте полуницю охолоджуватись в холодильник на кілька годин. Смачного!