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Полуниця в шоколаді: легкий рецепт вдома

25 хв

2 порції

85 ккал

0 / 5
Полуниця в шоколаді: легкий рецепт в домашніх умовах

Як приготувати полуницю вдома/Смачно24

Полуниця та шоколад – це неймовірно ніжне та смачне поєднання двох смаків. Якщо ви вирішили насолодитися полуницею вдосталь, Смачно 24 пропонує вам приготувати полуницю в шоколаді за нашим рецептом. Не зволікайте, готуймо літні смаколики разом!

Інгредієнти

для десерту

  • Білий шоколад

    100 г

  • Полуниця

    500 г

  • Молочний шоколад

    100 г

  • Чорний шоколад

    100 г

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо полуницю, плодоніжки не видаляйте. Просушіть полуницю на паперових рушниках та підготуйте парову баню для шоколаду.

2

Розтопіть шоколад у окремих мисочках на водяній бані або у мікрохвильовій печі. В розтоплений шоколад вмочуємо цілу полуницю та викладаємо на пергамент.

3

Шоколад, що залишився перелийте в кондитерський мішок та полийте ним зверху полуницю в шоколаді, щоб утворились красиві візерунки. Чорний шоколад полийте білим, молочний чорним, білий молочним.

4

Поставте полуницю охолоджуватись в холодильник на кілька годин. Смачного!

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