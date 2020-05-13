Полуниця в шоколаді: легкий рецепт в домашніх умовах

Полуниця в шоколаді: легкий рецепт вдома
25 хв
2 порції
85 ккал
Як приготувати полуницю вдома/Смачно24
Полуниця та шоколад – це неймовірно ніжне та смачне поєднання двох смаків. Якщо ви вирішили насолодитися полуницею вдосталь, Смачно 24 пропонує вам приготувати полуницю в шоколаді за нашим рецептом. Не зволікайте, готуймо літні смаколики разом!
Інгредієнти
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Білий шоколад
100 г
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Полуниця
500 г
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Молочний шоколад
100 г
-
Чорний шоколад
100 г
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо полуницю, плодоніжки не видаляйте. Просушіть полуницю на паперових рушниках та підготуйте парову баню для шоколаду.
2
Розтопіть шоколад у окремих мисочках на водяній бані або у мікрохвильовій печі. В розтоплений шоколад вмочуємо цілу полуницю та викладаємо на пергамент.
3
Шоколад, що залишився перелийте в кондитерський мішок та полийте ним зверху полуницю в шоколаді, щоб утворились красиві візерунки. Чорний шоколад полийте білим, молочний чорним, білий молочним.
4
Поставте полуницю охолоджуватись в холодильник на кілька годин. Смачного!
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