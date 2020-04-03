1

Ретельно помийте лимон, зніміть з нього цедру на дрібній тертці.

2

В глибоку миску насипте цукрову пудру, якщо вона у вас грудочками – просійте через дрібне сито.

3

Вичавіть сік з лимона до цукрової пудри та розмішайте вінчиком до однорідної консистенції. Полийте гарячу паску цитрусовою помадкою та посипте цедрою. Смачного!