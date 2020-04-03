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Смачно 24 Інші Великодні рецепти Помадка на паску: рецепт з цитрусовими

Помадка на паску: рецепт з цитрусовими

5 хв

6 порцій

160 ккал

0 / 5
Помадка на паску з цукрової пудри, яка не обсипається

Як приготувати помадку для паски на Великдень/Смачно24

Це неймовірно смачний рецепт цитрусової помадки для паски. За бажанням лимон можна замінити на апельсин або лайм. Головно умова – паска повинна бути гарячою, на холодній випічці помадка не буде добре триматись. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для помадки

  • Лимонний сік

    1 шт.

  • Цукрова пудра

    1 склянка

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте лимон, зніміть з нього цедру на дрібній тертці.

2

В глибоку миску насипте цукрову пудру, якщо вона у вас грудочками – просійте через дрібне сито.

3

Вичавіть сік з лимона до цукрової пудри та розмішайте вінчиком до однорідної консистенції. Полийте гарячу паску цитрусовою помадкою та посипте цедрою. Смачного!

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