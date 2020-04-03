Помадка на паску: рецепт з цитрусовими
5 хв
6 порцій
160 ккал
Як приготувати помадку для паски на Великдень/Смачно24
Це неймовірно смачний рецепт цитрусової помадки для паски. За бажанням лимон можна замінити на апельсин або лайм. Головно умова – паска повинна бути гарячою, на холодній випічці помадка не буде добре триматись. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Лимонний сік
1 шт.
-
Цукрова пудра
1 склянка
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте лимон, зніміть з нього цедру на дрібній тертці.
2
В глибоку миску насипте цукрову пудру, якщо вона у вас грудочками – просійте через дрібне сито.
3
Вичавіть сік з лимона до цукрової пудри та розмішайте вінчиком до однорідної консистенції. Полийте гарячу паску цитрусовою помадкою та посипте цедрою. Смачного!
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