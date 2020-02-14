Готуємо пряну грушу в червоному вині вдома: рецепт
3 год
3 порції
98 ккал
Рецепт десерту з груш/Смачно24
Десерт пряна груша в вині чудово підходить для святкового столу або романтичної вечері вдвох. Для приготування цього десерту краще обрати стиглі груші з щільною м’якоттю. Пряні груші в вині – це чудовий освіжаючий десерт, який не вимагає особливих навичок у кулінарії. Гайда готувати разом зі Смачно 24.
Інгредієнти
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Апельсин
1 шт.
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Аніс
2 шт.
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Гвоздика
5-6 шт.
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Груша
6 шт.
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Запашний перець горошком
6 шт.
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Кориця (палички)
1-2 шт.
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Червоне сухе вино
750 мл
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Лимон
1 шт.
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Цукор
150 г
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте лимон і апельсин, зніміть з цитрусових цедру та в окрему глибоку тарілку вичавіть з них сік. В каструлі змішайте сік і цедру цитрусових, вино, цукор та спеції. Доведіть всі інгредієнти в каструлі до кипіння.
2
Переходимо до підготовки груш для десерту: помийте груші під водою, обережно почистіть від шкірки.
Важливо: залишіть груші хвостик, а дно рівненько зріжте.
3
Занурте груші в каструлю з вином і спеціями та накрийте кришкою. Варіть груші на маленькому вогні 30-40 хвилин. Перевірити готовність груші можна за допомогою зубочистки, вона повинна вільно проколювати м’яку грушу.
4
Обережно дістаньте груші з каструлі та викладіть на тарілку. Вино зі спеціями уваріть приблизно вдвічі, щоб вийшла консистенція сиропу. Процідіть сироп через сито та полийте груші в глибокій мисці так, щоб вони повністю покрили їх. Десерт має настоятись 6-8 годин. Смачного!
Поради щодо приготування
Десерт з пряними грушами в вині можна подавати з кульками морозива або додатково полити гарячим шоколадом.
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