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Готуємо пряну грушу в червоному вині вдома: рецепт

3 год

3 порції

98 ккал

Рецепт десерту з груш/Смачно24

Десерт пряна груша в вині чудово підходить для святкового столу або романтичної вечері вдвох. Для приготування цього десерту краще обрати стиглі груші з щільною м’якоттю. Пряні груші в вині – це чудовий освіжаючий десерт, який не вимагає особливих навичок у кулінарії. Гайда готувати разом зі Смачно 24.

Інгредієнти

для десерту

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте лимон і апельсин, зніміть з цитрусових цедру та в окрему глибоку тарілку вичавіть з них сік. В каструлі змішайте сік і цедру цитрусових, вино, цукор та спеції. Доведіть всі інгредієнти в каструлі до кипіння. 

2

Переходимо до підготовки груш для десерту: помийте груші під водою, обережно почистіть від шкірки.
Важливо: залишіть груші хвостик, а дно рівненько зріжте.

3

Занурте груші в каструлю з вином і спеціями та накрийте кришкою. Варіть груші на маленькому вогні 30-40 хвилин. Перевірити готовність груші можна за допомогою зубочистки, вона повинна вільно проколювати м’яку грушу.

4

Обережно дістаньте груші з каструлі та викладіть на тарілку. Вино зі спеціями уваріть приблизно вдвічі, щоб вийшла консистенція сиропу. Процідіть сироп через сито та полийте груші в глибокій мисці так, щоб вони повністю покрили їх. Десерт має настоятись 6-8 годин. Смачного!

Поради щодо приготування

Десерт з пряними грушами в вині можна подавати з кульками морозива або додатково полити гарячим шоколадом.

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