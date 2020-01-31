Простий рецепт сирної запіканки в мультиварці
50 хв
6 порцій
180 ккал
Ви частенько задаєте собі запитання, що приготувати на сніданок? Смачно 24 має для вас чудовий, та головне швидкий рецепт приготування сніданку для всієї сім’ї. Це рецепт сирної запіканки в мультиварці! Все, що вам потрібно – це змішати всі інгредієнти для сирної запіканки, далі за вас все зробить мультиварка.
Сирну запіканку можна готувати як з начинкою, так і без неї. Ми підготували для вас класичний рецепт сирної запіканки.
Інгредієнти
-
Ванільний цукор
за смаком
-
Домашній сир
300 г
-
Родзинки
за смаком
-
Манна крупа
2,5 ст. л.
-
Молоко
40 мл
-
Розпушувач
1/2 ч. л.
-
Цукор
2 ст. л.
-
Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Розімніть домашній сир виделкою в глибокій посудині, щоб не було грудочок.
2
У окремій мисці змішайте яйця, манку, молоко, цукор, ванілін і розпушувач для тіста. Ретельно вимішайте суміш та додайте до неї домашній сир. Ще раз ретельно вимішайте.
3
За бажанням, в запіканку можна додати цукати або родзинки.
4
Чашу мультиварки змастіть вершковим маслом, що сирна запіканка не прилипла до країв мультиварки. В підготовлену мультиварку викладіть готову сирну масу. Розрівняйте сир ложкою і закрийте кришку мультиварки.
5
Включіть режим “Каша” і поставте сирну запіканку на відкладений старт, якщо плануєте готувати з вечора на ранок. Час випікання в такому режимі 30-40 хвилин. Якщо ж ви випікатимете сирну запіканку одразу після замішавання сирної маси, тоді налаштуйте мультиварку в режим “Випічка” на 40 хвилин.
6
Після приготування присипте сирну запіканку цукровою пудрою або варенням. Смачного!
Поради щодо приготування
Режим “Каша” потрібен тому, бо в режимі “Випічка” зазвичай немає відкладеного старту. На смак або якість готової страви цей режим ніяк не впливає.
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