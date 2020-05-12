Полуничний пиріг – простий рецепт пирога з полуницею вдома

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. У глибокій мисці з'єднайте борошно, розпушувач і цукор. Додайте до борошна яйце і вимішайте.

2

Деко для випікання пирога змастіть вершковим маслом, викладіть на нього нарізану полуницю.

3

Вилийте тісто на полуницю, на тісто викладіть кубики вершкового масла.

4

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг з полуниці 40-45 хвилин до золотистої скоринки. Охолодіть пиріг та подавайте до столу. Смачного!