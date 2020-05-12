Полуничний пиріг – простий рецепт пирога з полуницею вдома

Рецепт простого полуничного пирога
1 год
4 порції
189 ккал
Як приготувати полуничний пиріг вдома/Смачно24
Обожнюєте полуницю? Смачно 24 підготував для вас надзвичайно смачний та простий у приготуванні рецепт полуничного пирога. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Полуниця
4 склянки
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Маслини
100 г
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Борошно пшеничне
1 склянки
-
Розпушувач
1/2 ч. л.
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Цукор
1 склянка
-
Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. У глибокій мисці з'єднайте борошно, розпушувач і цукор. Додайте до борошна яйце і вимішайте.
2
Деко для випікання пирога змастіть вершковим маслом, викладіть на нього нарізану полуницю.
3
Вилийте тісто на полуницю, на тісто викладіть кубики вершкового масла.
4
Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг з полуниці 40-45 хвилин до золотистої скоринки. Охолодіть пиріг та подавайте до столу. Смачного!
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