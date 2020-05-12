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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Рецепт простого полуничного пирога

Рецепт простого полуничного пирога

1 год

4 порції

189 ккал

0 / 5
Полуничний пиріг – простий рецепт пирога з полуницею вдома

Як приготувати полуничний пиріг вдома/Смачно24

Обожнюєте полуницю? Смачно 24 підготував для вас надзвичайно смачний та простий у приготуванні рецепт полуничного пирога. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Полуниця

    4 склянки

  • Маслини

    100 г

  • Борошно пшеничне

    1 склянки

  • Розпушувач

    1/2 ч. л.

  • Цукор

    1 склянка

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. У глибокій мисці з'єднайте борошно, розпушувач і цукор. Додайте до борошна яйце і вимішайте.

2

Деко для випікання пирога змастіть вершковим маслом, викладіть на нього нарізану полуницю.

3

Вилийте тісто на полуницю, на тісто викладіть кубики вершкового масла.

4

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг з полуниці 40-45 хвилин до золотистої скоринки. Охолодіть пиріг та подавайте до столу. Смачного!

Солодка випічка Десерти

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