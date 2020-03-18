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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Пиріг з кабачками без м'яса: рецепт

Пиріг з кабачками без м'яса: рецепт

1 год 10 хв

3 порції

117 ккал

0 / 5

Як приготувати пиріг без м’яса/Смачно24

Кабачковий пиріг можна їсти теплим та холодним. Якщо порівнювати зі звичними кабачковими оладками, то його смак ніжніший, оскільки розплавлений сир чудово підкреслює смак овочів.

Інгредієнти

для пирога

  • Кабачок

    500 г

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Молоко

    200 мл

  • Борошно пшеничне

    200 г

  • Розпушувач

    1 ч. л.

  • Твердий сир

    100 г

  • Часник

    2 зубчики

  • Яйце

    3 шт.

Рецепт приготування

1

Наріжте кабачок тонкими скибками, попередньо очистивши його від шкіри.

2

У мисці збийте 3 яйця, додавши до них сіль та перець. За бажанням можна додати спеції, яка підходять до овочевих страв. У збиті яйця насипте дрібно порізану цибулю та часник. До маси додайте молоко та потертий сир. Все ретельно перемішайте.

3

В окремій посудині змішайте борошно з розпушувачем тіста. Після цього, додайте суміш до маси, перемішавши все до однорідності.

4

Форму для запікання змастіть олією (або вершковим маслом) та посипте сухариками для панірування (їх можна зробити самим, натерши на дрібній терці засушений хліб). 

5

Викладіть один шар кабачків, заливши їх частиною тіста. Повторюйте це, поки не закінчаться овочі. Залишки тіста вилийте у форму. 

6

Випікайте пиріг впродовж 35 – 40 хвилин при температурі 180 градусів. 

Поради щодо приготування

Для приготування пирога оберіть молоді кабачки, які не мають твердого великого насіння. 

Нарізати пиріг треба після охолодження.

Українська кухня Кухні світу Пироги овочеві Овочеві закуски Закуски

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