1

Наріжте кабачок тонкими скибками, попередньо очистивши його від шкіри.

2

У мисці збийте 3 яйця, додавши до них сіль та перець. За бажанням можна додати спеції, яка підходять до овочевих страв. У збиті яйця насипте дрібно порізану цибулю та часник. До маси додайте молоко та потертий сир. Все ретельно перемішайте.

3

В окремій посудині змішайте борошно з розпушувачем тіста. Після цього, додайте суміш до маси, перемішавши все до однорідності.

4

Форму для запікання змастіть олією (або вершковим маслом) та посипте сухариками для панірування (їх можна зробити самим, натерши на дрібній терці засушений хліб).

5

Викладіть один шар кабачків, заливши їх частиною тіста. Повторюйте це, поки не закінчаться овочі. Залишки тіста вилийте у форму.

6

Випікайте пиріг впродовж 35 – 40 хвилин при температурі 180 градусів.