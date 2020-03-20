1

Промийте та виложіть шпинат на сито. Занурте його в гаряче вершкове масло та злегка припустіть.

2

Дрібно наріжте шпинат, додайте спецій: мускатний горіх, сіль, перець, сир Рікота та яйце. Вимішайте до однорідності.

3

Розкатайте тісто квадратом 60х60 см та на одну половину викладіть сформовані кульки з шпинату.

4

Краї тіста змажте водою або жовтком. Накрийте кульки шаром тіста та легенько притисніть краї.

5

Сформуйте равіолі ножем навколо начинки або виріжте за допомогою формувального кільця.

6

Відваріть равіолі в соленій воді 5 хвилин.

7

Вершки доведіть до кипіння та додайте сир Пармезан і покладіть в каструлю равіолі. Ще раз доведіть до кипіння в соусі та подавайте гарячими на стіл. Смачного!