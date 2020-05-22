Рецепт для пікніка: банани з шоколадом на грилі
15 хв
4 порції
110 ккал
Рецепти на пікнік/Смачно24
Пікнік за містом не повинен обмежуватися тільки шашликами. Десерти на грилі ніхто не скасовував, тим паче що це дуже просто, швидко і смачно.
Інгредієнти
Для десерту
-
Банан
4 шт.
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Волоські горіхи
2 для декору
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Зефір
2 шт.
-
Шоколад
1 Плитка
Рецепт приготування
1
Розріжте банани посередині, щоб вийшли "човники". Начиніть банан шоколадом та зефіром.
2
Загорніть банани у фольгу та обсмажте на решітці мангалу 5 хвилин.
3
Перед подачею банани можна посипати кокосовою стружкою, горішками або корицею.
Поради щодо приготування
Їжте банани ложкою або поріжте і їжте разом зі шкіркою.
Виходить неймовірний та дуже смачний десерт, який обов’язково сподобається всім ласункам.
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