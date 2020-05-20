М'ятний лимонад в домашніх умовах: рецепт натурального напою

1

Цукор покладіть у велику миску, залийте водою. Краще, якщо вода буде підігріта. Додайте у сироп м'яту і дайте охолонути.

2

Вичавіть з цитрусів сік. Змішайте в глечику сік і остиглий сироп та долийте спрайт.

3

Подавайте в склянках з гілочкою м'яти та скибочками лимона або апельсина.