М'ятний лимонад в домашніх умовах: рецепт натурального напою

Рецепт для пікніка: охолоджуючий м'ятний лимонад
15 хв
5 порцій
26 ккал
Як приготувати лимонад/Смачно24
Натуральний м'ятний лимонад – це дуже смачний і корисний напій, який обов'язково оцінять і дорослі, і навіть діти. Цей напій чудово охолоджує і втамовує спрагу в спекотні дні! Скористайтеся нашим покроковим рецептом і приготуйте найсмачніший, найкорисніший та дуже освіжаючий лимонад.
Інгредієнти
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Апельсин
2 шт.
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Вода
1 л
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Лимон
1 шт.
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Цукор
125 г
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Свіже листя м'яти
4 пучок
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Спрайт
1 л
Рецепт приготування
1
Цукор покладіть у велику миску, залийте водою. Краще, якщо вода буде підігріта. Додайте у сироп м'яту і дайте охолонути.
2
Вичавіть з цитрусів сік. Змішайте в глечику сік і остиглий сироп та долийте спрайт.
3
Подавайте в склянках з гілочкою м'яти та скибочками лимона або апельсина.
Поради щодо приготування
Якщо у вас є сумка-холодильник – візьміть із собою шматочки льоду та додавайте в кожну склянку.
Смачний і корисний лимонад можна швидко приготувати із доступних продуктів. Тому якщо хочете додати улюблені інгредієнти – зробіть це!
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