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Смачно 24 Напої Літні напої Рецепт для пікніка: охолоджуючий м'ятний лимонад

Рецепт для пікніка: охолоджуючий м'ятний лимонад

15 хв

5 порцій

26 ккал

0 / 5
М'ятний лимонад в домашніх умовах: рецепт натурального напою

Як приготувати лимонад/Смачно24

Натуральний м'ятний лимонад – це дуже смачний і корисний напій, який обов'язково оцінять і дорослі, і навіть діти. Цей напій чудово охолоджує і втамовує спрагу в спекотні дні! Скористайтеся нашим покроковим рецептом і приготуйте найсмачніший, найкорисніший та дуже освіжаючий лимонад.

Інгредієнти

Для лимонаду

  • Апельсин

    2 шт.

  • Вода

    1 л

  • Лимон

    1 шт.

  • Цукор

    125 г

  • Свіже листя м'яти

    4 пучок

  • Спрайт

    1 л

Рецепт приготування

1

Цукор покладіть у велику миску, залийте водою. Краще, якщо вода буде підігріта. Додайте у сироп м'яту і дайте охолонути.

2

Вичавіть з цитрусів сік. Змішайте в глечику сік і остиглий сироп та долийте спрайт.

3

Подавайте в склянках з гілочкою м'яти та скибочками лимона або апельсина. 

Поради щодо приготування

Якщо у вас є сумка-холодильник – візьміть із собою шматочки льоду та додавайте в кожну склянку.

Смачний і корисний лимонад можна швидко приготувати із доступних продуктів. Тому якщо хочете додати улюблені інгредієнти – зробіть це!

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