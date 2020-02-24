Сендвіч з куркою – швидкий рецепт в домашніх умовах

Сендвічі з куркою: швидкий рецепт приготування
25 хв
2 порції
300 ккал
Поєднання соковитої курочки з хрустким багетом та овочами – що може бути краще для того, щоб підживити організм та поласувати. До того ж, приготувати його дуже просто!
Інгредієнти
-
Багет
2 шт.
-
Куряче філе
300 г
-
Листя салату
2 пучок
-
Огірок
2 шт.
-
Помідор
2 шт.
-
Твердий сир
4 скибочки
-
Гірчиця
1 ч. л.
-
Оливкова олія
2 ч. л.
-
Сіль
1 за смаком
-
Часник
1 зубчик
-
Яєчний жовток
2 шт.
Рецепт приготування
1
Подрібніть часник і збийте блендером разом з жовтками, лимонним соком і сіллю. Влийте тонкою цівкою масло. Тоді перекладіть соус в зручний контейнер і візьміть з собою на пікнік.
2
Куряче філе посоліть і підсмажте на грилі. Багет розріжте навпіл і змастіть його соусом.
3
Поріжте помідори, огірки та сир.
4
Викладіть на багет овочі, салат сир та підсмажену курку. Накрийте іншою половиною багета. Помістіть сендвіч на гриль, щоб на багеті з'явила скоринка, а сир розплавився.
Поради щодо приготування
Можете додавати за власним смаком будь-які продукти. До прикладу, замість курки шинку, твердого сиру – моцарелу і т.д.
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