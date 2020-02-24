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Смачно 24 Закуски Сендвічі Сендвічі з куркою: швидкий рецепт приготування

Сендвічі з куркою: швидкий рецепт приготування

25 хв

2 порції

300 ккал

Сендвіч з куркою – швидкий рецепт в домашніх умовах

Поєднання соковитої курочки з хрустким багетом та овочами – що може бути краще для того, щоб підживити організм та поласувати. До того ж, приготувати його дуже просто!

Інгредієнти

Для сендвічів
Для соусу

Рецепт приготування

1

Подрібніть часник і збийте блендером разом з жовтками, лимонним соком і сіллю. Влийте тонкою цівкою масло. Тоді перекладіть соус в зручний контейнер і візьміть з собою на пікнік.

2

Куряче філе посоліть і підсмажте на грилі. Багет розріжте навпіл і змастіть його соусом.

3

Поріжте помідори, огірки та сир.

4

Викладіть на багет овочі, салат сир та підсмажену курку. Накрийте іншою половиною багета. Помістіть сендвіч на гриль, щоб на багеті з'явила скоринка, а сир розплавився.

Поради щодо приготування

Можете додавати за власним смаком будь-які продукти. До прикладу, замість курки шинку, твердого сиру – моцарелу і т.д.

Сендвічі Закуски

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