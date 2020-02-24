Сендвіч з куркою – швидкий рецепт в домашніх умовах

1

Подрібніть часник і збийте блендером разом з жовтками, лимонним соком і сіллю. Влийте тонкою цівкою масло. Тоді перекладіть соус в зручний контейнер і візьміть з собою на пікнік.

2

Куряче філе посоліть і підсмажте на грилі. Багет розріжте навпіл і змастіть його соусом.

3

Поріжте помідори, огірки та сир.

4

Викладіть на багет овочі, салат сир та підсмажену курку. Накрийте іншою половиною багета. Помістіть сендвіч на гриль, щоб на багеті з'явила скоринка, а сир розплавився.