1

Посоліть і поперчіть стейки. Додайте соєвий соус та гірчицю. Дайте м’ясу промаринуватися 1-2 години. Посоліть стейк за 40 хвилин до смаження.

2

Покладіть стейки на решітку грилю та обсмажте по 5 хвилин з кожного боку (залежить від товщини м’яса).

3

Зніміть м’ясо з гриля та загорніть у фольгу. Дайте м’ясу "відпочити" 15-20 хвилин. Таким чином, температура від гарячої скоринки піде в середину м'яса і воно до готується.

4

Викладіть стейк на тарілки, можете додати овочі чи соус за власним бажанням.