24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Другі страви М'ясні страви Рецепт для пікніка: стейк на грилі

Рецепт для пікніка: стейк на грилі

20 хв

2 порції

270 ккал

0 / 5

Страва, приготовлена на грилі, виходить з ароматом димку, добре просмажується та має апетитну скоринку. Можна використати суміш різних прянощів, щоб смак м'яса був більш пікантним. Виконуйте покроково всі рекомендації в рецепті Смачно 24 й у вас вийде ідеальний стейк на грилі. Смачного!

Інгредієнти

Для стейку

  • Гірчиця

    2 ст. л.

  • Мелений чорний перець

    1 за смаком

  • Свинина

    1 кг

  • Соєвий соус

    4 ст. л.

  • Сіль

    1 за смаком

Рецепт приготування

1

Посоліть і поперчіть стейки. Додайте соєвий соус та гірчицю. Дайте м’ясу промаринуватися 1-2 години. Посоліть стейк за 40 хвилин до смаження.

2

Покладіть стейки на решітку грилю та обсмажте по 5 хвилин з кожного боку (залежить від товщини м’яса).

3

Зніміть м’ясо з гриля та загорніть у фольгу. Дайте м’ясу "відпочити" 15-20 хвилин. Таким чином, температура від гарячої скоринки піде в середину м'яса і воно до готується.

4

Викладіть стейк на тарілки, можете додати овочі чи соус за власним бажанням.

Другі страви М'ясні страви

Схожі рецепти

Пряний мармелад з гарбуза: покроковий рецепт приготування Здивуйте своїх гостей незвичною стравою з гарбуза!

1 год 10 хв

6 порцій

Другі страви
Запечений гарбуз з прянощами: простий рецепт приготування Легкий та корисний рецепт приготування гарбуза в якості гарніру чи десерту

1 год

5 порцій

Другі страви
Котлети з гарбуза: покроковий рецепт Корисні котлети з гарбузом, які сподобаються Вашій родині!

1 год 10 хв

3 порції

Другі страви
Гарбузова каша з кукурудзяною крупою: рецепт приготування Покроковий простий рецепт каші з гарбуза на сніданок

45 хв

2 порції

Другі страви

Новини кулінарії

Що подивитись під час карантину: найкращі фільми про кулінарію
Цікаві підбірки
Ектор Хіменес-Браво безкоштовно навчатиме кулінарного мистецтва під час карантину
Ектор Хіменес-Браво
Страви-обманки на 1 квітня: рецепти
Цікаві підбірки
Швидкі рецепти з простих продуктів: корисно та легко
Цікаві підбірки
Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти
Цікаві підбірки
Календар харчування у Великий піст 2020 на кожен день
Цікаві підбірки

Останні рецепти

Рецепт запечених курячих крилець з травами Покроковий рецепт пряних запечених курячих крилець в духовці, аромат яких ви ще не скоро забудете.

30 хв

4 порції

Другі страви
Як правильно варити довгозернистий рис: покроковий рецепт Секрети правильного приготування ідеального гарніру з довгозернистого рису

45 хв

3 порції

Другі страви
Рецепт паски в хлібопічці: швидко та легко Покрокове приготування паски на Великдень в хлібопічці

4 год

1 порція

Українська