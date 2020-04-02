Рецепт для пікніка: стейк на грилі
20 хв
2 порції
270 ккал
Страва, приготовлена на грилі, виходить з ароматом димку, добре просмажується та має апетитну скоринку. Можна використати суміш різних прянощів, щоб смак м'яса був більш пікантним. Виконуйте покроково всі рекомендації в рецепті Смачно 24 й у вас вийде ідеальний стейк на грилі. Смачного!
Інгредієнти
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Гірчиця
2 ст. л.
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Мелений чорний перець
1 за смаком
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Свинина
1 кг
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Соєвий соус
4 ст. л.
-
Сіль
1 за смаком
Рецепт приготування
1
Посоліть і поперчіть стейки. Додайте соєвий соус та гірчицю. Дайте м’ясу промаринуватися 1-2 години. Посоліть стейк за 40 хвилин до смаження.
2
Покладіть стейки на решітку грилю та обсмажте по 5 хвилин з кожного боку (залежить від товщини м’яса).
3
Зніміть м’ясо з гриля та загорніть у фольгу. Дайте м’ясу "відпочити" 15-20 хвилин. Таким чином, температура від гарячої скоринки піде в середину м'яса і воно до готується.
4
Викладіть стейк на тарілки, можете додати овочі чи соус за власним бажанням.
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