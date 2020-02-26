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Смачно 24 Десерти Млинці Рецепт домашніх налисників з м'ясом

Рецепт домашніх налисників з м'ясом

45 хв

4 порції

185 ккал

Як приготувати налисники/Смачно24

Налисники – традиційна домашня страва, яка чудово смакує з грибною юшкою, борщем та м’ясним бульйоном. Налисники готують з домашнім сиром, смаженими овочами, м’ясним або рибним фаршем, з яйцем та грибами. Також, налисники після загортання обсмажують на олії або в клярі з яйця. Смачно 24 підготував для вас рецепт домашніх налисників з м’ясом, які смакуватимуть всій родині!

Інгредієнти

для тіста
для начинки

Рецепт приготування

1

В глибоку миску вибийте яйця, злегка збийте їх вінчиком та додайте сіль і цукор. Ретельно перемішайте всі інгредієнти до однорідної маси.

2

Вилийте молоко та олію до яєчної маси – перемішайте. Просійте борошно через дрібне сито та невеликими порціями всипайте до яєць. Замісіть однорідне тісто та дайте йому настоятись 15 хвилин.

3

Розігрійте сковорідку та смажте млинці по 1 хвилині з кожного боку до готовності. Щоб млинці не склеювались між собою. перемазуйте шари вершковим маслом.

4

Для приготування начинки почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте дрібним кубиком. Розігрійте сковорідку, додайте масла та обсмажте цибулю до золотистого кольору. 

5

Додайте до цибулі курячий фарш, посоліть та поперчіть і смажте до готовності. Вкінці приготування начинки подрібніть очищений часник та ретельно вимішайте начинку.

6

Формуємо налисники: на млинець викладіть м’ясну начинку, загорніть краї млинця і сформуйте закритий налисник. Обсмажте налисники до золотої скоринки на сковорідці та подавайте їх зі сметаною або томатним соусом. Смачного!

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