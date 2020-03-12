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Рецепт домашньої картоплі в духовці з розмарином

1 год

5 порцій

205 ккал

0 / 5

Картопля з розмарином у духовці/ Смачно 24

Якщо ви любите картоплю, а традиційне пюре вже набридло, то як гарнір Смачно 24 пропонує картоплю, запечену у духовці з розмарином та часником. Ця страва підійде, як на щодень, так і на свято. Гайда готувати разом!

 

Інгредієнти

для картоплі у духовці

  • Картопля

    1 кг

  • Цибуля ріпчаста

    2 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    2 шт.

  • М'ясний бульйон

    4 ст. л.

  • Оливкова олія

    0,5 склянки

  • Розмарин (свіжий)

    2 гілочки

  • Сіль

    за смаком

  • Часник

    6 зубчиків

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте овочі водою, просушіть паперовим рушником. Картоплю, моркву, цибулю почистіть від лушпиння і шкірки та наріжте доволі великими шматкам.

2

Розмарин і  4 зубчики почищеного часнику дрібно поріжте ножем. Овочі, часник та розмарин викладіть у форму, посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте.

3

Додайте до овочів бульйон і полийте їх оливковою олією, ще раз перемішайте.

4

Деко з картоплею слід накрити фольгою та поставити готуватись у розігріту духовку при температурі 220 градусів протягом 30-40 хвилин.

5

Вийміть страву з духовки, додайте ще 2 зубчики порізаного часнику, перемішайте, скропіть оливковою олією і продовжуйте готувати у духовці протягом 10 хвилин, знявши фольгу.

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