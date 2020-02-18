Фаршировані перці – рецепт з м'ясом і рисом – відео

Рецепт фаршированого перцю з м'ясом і рисом
40 хв
6 порцій
92 ккал
Як приготувати домашній фарширований перець/Смачно24
Класичний рецепт фаршированих перців від Смачно 24 сподобається всій вашій родині. Ситна начинка з м’яса та рису, соус зі сметани та томатної пасти додадуть страві кислинки. Тушковані фаршировані перці можна навіть віднести до корисних рецептів, адже в процесі приготуванні обсмажуються тільки овочі. Якщо ви не вживаєте смаженої їжі, можете додати в начинку сирі овочі. Гайда готувати з нами!
Рецепт домашніх фаршированих перців з відео:
Інгредієнти
-
Болгарський перець
9 шт.
-
Цибуля ріпчаста
2 шт.
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Морква
2 шт.
-
Рис круглий
70 г
-
Сметана
2 ст. л.
-
Сіль
за смаком
-
Томатна паста
2 ст. л.
-
Фарш (свинячо-яловичий)
400 г
-
Часник
2 зубчики
Рецепт приготування
1
Промийте рис водою кілька раз, щоб вода була чистою. У невеликій каструлі залийте промитий рис окропом та дайте йому трохи набухнути.
2
Помийте болгарський перець водою, зріжте капелюшки та видаліть насіння. Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте дрібним кубиком. Часник теж почистіть та дрібно наріжте. На грубій терці натріть почищену моркву.
3
Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній цибулю і часник. Додайте до овочів моркву та смажте до золотої скоринки. Посоліть та поперчіть овочі. Розділіть овочеву засмажку на дві половини. Одну частину додайте до м’ясного фаршу, іншу – залиште в сковорідці.
4
Ретельно перемішайте фарш з овочевою засмажкою, додайте спецій та рис. Начиніть болгарські перці м’ясною начинкою, щоб не було пустот в середині перцю. Викладіть овочеву засмажку, яку ми залишили в сковорідці, на дно каструлі, далі фаршировані перці.
5
Змішайте сметану та томатну пасту до однорідної маси, додайте сіль, перець та приблизно 200 мл води. Знову перемішайте соус для фаршированих перців. Полийте перці соусом та долийте в каструлю чистої води так, щоб вона накрила їх. Готуйте перець на середньому вогні до закипання в каструлі, після чого, тушкуйте ще 30 хвилин. Смачного!
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