Каша з гарбуза в мультиварці – рецепт гарбузової каші з рисом (відео)

1

Помийте та очистіть гарбуз від шкірки, наріжте його кубиками й викладіть в чашу мультиварки.

2

Залийте овоч водою, додайте вершкове масло і накрийте кришкою. Виставте режим "Випічка" та час 25 хвилин. За бажанням гарбуз можна перебити в блендері до однорідної консистенції, або залишити його в кубиках.

3.

Промитий рис додайте в чашу з готовим гарбузом, а також цукор та сіль. Залийте все молоком, перемішайте і виставіть режим "Молочна каша" на 30-50 хвилин.