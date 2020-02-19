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Рецепт каші з гарбуза та рису в мультиварці

1 год 30 хв

4 порції

166 ккал

Каша з гарбуза в мультиварці – рецепт гарбузової каші з рисом (відео)

Крупи містять значну частину білка і крохмалю. Багато з них, наприклад, рисова, ще й містять величезну кількість вітамінів, кислот, мінеральних речовин. Про користь гарбуза годі й казати! Тандем рису та гарбуза – найкраще рішення для будь-якого прийому їжі!

Інгредієнти

для каші

Рецепт приготування

1

Помийте та очистіть гарбуз від шкірки, наріжте його кубиками й викладіть в чашу мультиварки. 

2

Залийте овоч водою, додайте вершкове масло і накрийте кришкою. Виставте режим "Випічка" та час 25 хвилин. За бажанням гарбуз можна перебити в блендері до однорідної консистенції, або залишити його в кубиках.

3.

Промитий рис додайте в чашу з готовим гарбузом, а також цукор та сіль. Залийте все молоком, перемішайте і виставіть режим "Молочна каша" на 30-50 хвилин.

Поради щодо приготування

Орієнтуйтесь на готовність рису. Щоб зробити смак більш насиченим, можна додати в кашу корицю чи мускатний горіх.

Як приготувати гарбузову кашу з рисом в мультиварці: рецепт з відео

 

Другі страви Гарбузові каші Каші

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