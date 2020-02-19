Каша з гарбуза в мультиварці – рецепт гарбузової каші з рисом (відео)

Рецепт каші з гарбуза та рису в мультиварці
1 год 30 хв
4 порції
166 ккал
Крупи містять значну частину білка і крохмалю. Багато з них, наприклад, рисова, ще й містять величезну кількість вітамінів, кислот, мінеральних речовин. Про користь гарбуза годі й казати! Тандем рису та гарбуза – найкраще рішення для будь-якого прийому їжі!
Інгредієнти
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Вода
150 мл
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Молоко
300 мл
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Рис круглий
150 г
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Вершкове масло
70 г
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Сіль
1 дрібка
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Гарбуз
500 г
Рецепт приготування
1
Помийте та очистіть гарбуз від шкірки, наріжте його кубиками й викладіть в чашу мультиварки.
2
Залийте овоч водою, додайте вершкове масло і накрийте кришкою. Виставте режим "Випічка" та час 25 хвилин. За бажанням гарбуз можна перебити в блендері до однорідної консистенції, або залишити його в кубиках.
3.
Промитий рис додайте в чашу з готовим гарбузом, а також цукор та сіль. Залийте все молоком, перемішайте і виставіть режим "Молочна каша" на 30-50 хвилин.
Поради щодо приготування
Орієнтуйтесь на готовність рису. Щоб зробити смак більш насиченим, можна додати в кашу корицю чи мускатний горіх.
Як приготувати гарбузову кашу з рисом в мультиварці: рецепт з відео
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